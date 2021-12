Immacolata sotto la neve anche a bassa quota: quali sono le città più colpite. Le previsioni meteo per mercoledì 8 dicembre

Cronaca Italia

La neve dovrebbe interessare molte regioni d'Italia nella giornata dell'8 dicembre. Per il ponte dell'Immacolata previsti maltempo e precipitazioni in varie zone della Penisola.

L’ultimo ponte vacanziero dell’anno prima delle feste natalizie si avvicina e le previsioni meteo promettono l’arrivo di intense nevicate sull’Italia. Nel corso della giornata dell’8 dicembre, molte regioni della penisola potrebbero ritrovarsi a fare i conti con il maltempo, per via dell’arrivo di un’intensa perturbazione di stampo invernale.

Meteo in Italia per l’8 dicembre: le previsioni per il ponte dell’Immacolata

Gli esperti del Centro Meteo Italiano hanno già reso note le previsioni per la giornata di mercoledì 8 dicembre.

L’Immacolata sarà segnata dal maltempo, che in alcune zone corrisponderà all’arrivo della neve anche a basse quote. Le precipitazioni associate al fronte freddo potrebbero causare precipitazioni anche molto intense. In particolare, sembra che la Toscana e il Lazio vedranno una rapida discesa della quota di caduta della neve. Dopo aver imbiancato l’alta montagna, i fiocchi potrebbero raggiungere i 1000 metri di quota nelle ore notturne e nelle prime ore del giovedì.

Al momento la situazione barica vedrebbe un minimo di bassa pressione posizionato di fronte alle coste Tirreniche.

L’aria fredda dovrebbe riguardare le regioni adriatiche, dove sono previste precipitazioni in queste ore. L’8 dicembre sarà un nuovo affondo polare a causare maltempo e forti piogge.

Previsioni per l’8 dicembre, nevica al Nord: le città più colpite

La neve non riguarderà però solamente le regioni del Centro, in quanto anche al Nord sono previste precipitazioni. Per la prima volta nella stagione invernale, anche la pianura e quindi le città potrebbero ricoprirsi di bianco.

Gli esperti del Centro Meteo Italiano fanno sapere che Torino, Asti, Cuneo, Alessandria, Vercelli, Biella, Novara e Verbania potrebbero fare i conti con la neve in Piemonte.

In Lombardia invece saranno le città poste a Ovest a conoscere la prima neve e in particolare: Varese, Milano, Como, Lecco, Lodi, Pavia e Bergamo. In Emilia la neve dovrebbe riguardare Piacenza. Nel pomeriggio infine anche Brescia, Cremona e Parma potrebbero imbiancarsi. Per quanto riguarda il Nord-Est, la neve dovrebbe cadere sulle zone prealpine della provincia di Vicenza, sul Veronese, su Belluno, Trento e Bolzano.