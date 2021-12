Rottura Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: l’ex corteggiatrice rompe il silenzio e dice la sua a riguardo

Uomini e Donne

Matteo Fioravanti e Noemi Baratto sono la prima coppia uscita da Uomini e Donne nell’edizione 2021/2022. Il tronista ha deciso di scegliere in modo anticipato la corteggiatrice e insieme hanno lasciato il famoso dating show. Una scelta in pieno stile, con tanto di musica romantica e cascata di petali.

A circa un mese di distanza da quel dolce momento, però, Matteo Fioravanti ha confermato la rottura con Noemi Baratto, attraverso un video postato sul suo account Instagram.

Adesso, Noemi Baratto ha deciso raccontare la sua versione dei fatti.

Rottura Matteo Fioravanti e Noemi Baratto: la ragazza conferma le incomprensioni

Matteo Fioravanti, ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente annunciato la fine della relazione con Noemi Baratto.

Il tronista ha comunicato la notizia senza approfondire più di tanto le motivazioni che hanno portato alla rottura.

Matteo Fioravanti ha parlato di incomprensioni, adesso confermate anche da Noemi Baratto con un post condiviso sul suo account Instagram: “Siccome non mi va di leggere dei commenti cattivi detti pienamente all’insaputa di come sono andate le cose voglio limitarmi a dire che, come non ho pubblicato storie quando non ero felice non dirò neanche ora le cose nel dettaglio, per rispetto mio e soprattutto suo“.

E ancora: “La cosa da precisare è che purtroppo una persona inizia a vedere tutti i lati del carattere solo fuori dal programma senza telecamere e senza terzi che fanno da spettatori. Per me la compatibilità, la comprensione, la capacità di dialogare, l’empatia sono le cose principali che devono caratterizzare una relazione, basarsi solo sull’aspetto fisico non conta“.

Secondo Noemi Baratto, nella relazione con Matteo Fioravanti mancava qualcosa di fondamentale: “Prima o poi scade anche quello… Quindi se tra noi non c’è stato tutto ciò non ne valeva la pena continuare anche perché poi si perdeva tempo e salute“.

Noemi Baratto ha detto la sua riguardo la fine della sua storia con Matteo Fioravanti. L’ex corteggiatrice ha ribadito comunque che neanche lei si pente di essere uscita dal programma con il tronista: “Detto ciò è stata una scelta in cui nessuno si pente di niente e visto che appunto una persona la si conosce a pieno solo nell’intimità, le cose sarebbero andate allo stesso modo anche se il percorso fosse durato altri 2 mesi”.

L’ex corteggiatrice ha deciso, però, di non commentare il video che ritrae l’ex tronista in discoteca con un’altra ragazza: “Per quanto riguarda il video che mi state mandando in tanti preferisco non commentare… Non serve. Vi ringrazio l’attenzione, ritenevo opportuno un chiarimento anche da parte mia“.