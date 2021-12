Soleil Sorge pensa di uscire dal Grande Fratello Vip e sorprende con la sua rivelazione: “Mi vedo distrutta”

Grande Fratello

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, Soleil Sorge si è sfogata con Valeria Marini e Giucas Casella in merito alla sua esperienza all’interno del reality. La vippona ha ammesso di avere forti dubbi in merito alla sua permanenza, spiegando di accusare non poco la stanchezza per l’esperienza vissuta in questi primi tre mesi.

Soleil Sorge e i dubbi sul Grande Fratello Vip

Già un mese fa, confrontandosi con i compagni nella Casa del GF Vip Soleil Sorge aveva fatto sapere di sentirsi in difficoltà per via della sua relazione con Alex Belli.

“Calcola che sono due mesi che sono tirata in questa cosa e non so più cosa fare. Guarda che il 13 io esco di qui di sicuro. Perché non ha più un senso stare qui dentro per i triangoli, ti rendi conto che ormai sono tirata in ballo soltanto per questo?” aveva dichiarato. In queste settimane, Soleil è tornata più volte sulla questione, ribadendo la sua intenzione di abbandonare per sempre il reality.

Soleil Sorge pensa di lasciare la Casa del GF Vip

Ieri notte, le incertezze di Soleil si sarebbero fatte ancor più insistenti, al punto tale da spingerla a lamentare il suo sconforto con i coinquilini.

“Fino all’ultimo non ci dicono nulla e ci tengono sulle spine. Anche perché manca meno di una settimana” sono le sue parole riportate da Biccy.it. “Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito. Magari altrimenti la prossima settimana eliminano 10 persone e finisce” avrebbe aggiunto confrontandosi con la Marini e Giucas Casella. “Una cosa è sicura, gli piace sorprenderci e fare i colpi di scena” avrebbe ancora osservato.

Soleil avrebbe poi continuato manifestando forti dubbi in merito alla sua permanenza nel reality.

“Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso. Io vincerò il GF Vip Valeria?. Ma cosa dici, vengo sempre nominata” avrebbe sottolineato ancora sicura.

Soleil Sorge rompe il silenzio: “Mi vedo distrutta”

Continuando a confrontarsi con Valeria Marini, Soleil avrebbe quindi parlato del suo stato d’animo e delle sue sensazioni. “Sono stanca, mi vedo distrutta. Vale sono proprio stressata, mi sento un po’ affaticata” avrebbe dichiarato. “Ho fatto 3 mesi dentro ad un reality, tu li hai fatti? Ah, a Supervivientes ci sei stata di più? Non lo sapevo.

Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo“ avrebbe infine concluso.

“Dai smettila tu devi restare. Se vai via tu cosa succede qui? Devi restare e vincere, vincerai tu questo GF Vip fidati” l’avrebbe quindi incoraggiata la Marini, invitandola a non lasciare la Casa.