Mare fuori – Seconda stagione: il quarto appuntamento in onda su Rai2 mercoledì 8 dicembre. Le anticipazioni

Serie TV - Fiction

Mercoledì 8 dicembre 2021 riprendono su Rai2 le vicende dei ragazzi dell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. I protagonisti di Mare Fuori – Seconda stagione, l’intensa serie tv che sta conquistando l’attento pubblico del canale, tornano per svelare importanti risvolti di trama che mostreranno Massimo vicino a scoprire chi ha ucciso Nina. Le storie due e toccanti tornano nel terzo appuntamento che va in onda oggi come al solito sul secondo canale a partire dalle ore 21:30 circa. La trama e le anticipazioni dei due nuovi episodi della fiction dal titolo Il peso delle scelte e Le forme dell’amore.

Mare fuori – Seconda stagione: la quarta puntata in onda su Rai2 mercoledì 8 dicembre 2021

Le vicende dei giovani protagonisti di Mare fuori ritornano in televisione oggi mercoledì 8 dicembre 2021 sempre su Rai2, con la quarta puntata della sua Seconda stagione.

I due nuovi episodi vanno in onda a partire dalle ore 21:30 quando torneranno gli attori Carolina Crescentini, Carmine Recano e Valentina Romani insieme a tutti gli altri giovani interpreti della serie.

Mare fuori – Seconda stagione: le anticipazioni della trama dei due nuovi episodi

Il peso delle scelte è il titolo del primo episodio di serata che mostrerà Massimo vicino ad una svolta per scoprire chi ha ucciso Nina. Dopo aver scoperto che l’assassino viene proprio dall’IPM prende una decisione drastica mettendo in isolamento i presunti colpevoli per cercare di fargli parlare. Carmine noterà questi strani movimenti e rimarrà molto turbato dalle azioni del comandante con Filippo che da un lato cercherà di calmarlo e dall’altro avrà a che fare con il ritorno in istituto di Naditza.

Mentre i due cercheranno di risolvere le loro problematiche, Beppe scoprirà un’importante verità del suo passato.

Il secondo episodio di serata avrà il titolo di Le forme dell’amore, nel quale vedremo Massimo portare a termine la sua indagine su chi ha ammazzato Nina e proprio mentre è lì per rivelarlo dovrà fare in conti con una improvvisa crisi famigliare. I due inseparabili Carmine e Filippo si metteranno sulle tracce del responsabile senza venirne a capo e così il milanese risolverà la situazione con Naditza anche se Pino farà crollare nuovamente tutto.