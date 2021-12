Baltimora, chi è il finalista di X Factor 2021 in squadra con Hell Ranton: inedito, Instagram e curiosità

Chi è

X Factor 2021, è tempo di finalissima. Sono 4 i concorrenti in gara per una puntata che si prospetta essere ricca di colpi di scena, sono: Baltimora, i Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA. Sono pronti a darsi battaglia come i loro giudici: Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Ranton.

Non ci sarà solo la gara, la finale di XFactor 2021 vanta anche la presenza di due band d’eccezione, da un lato ci saranno i Coldplay e dall’altro I Måneskin (che nel 2017 erano arrivati secondi). Sarà una finale avvincente e tutta al maschile quella che incoronerà il successore di Casadilego, che giusto qualche puntata fa è arrivata in studio a duettare con l’ospite Ed Sheeran.

Baltimora: chi è il primo finalista di X Factor 2021

Baltimora è il primo finalista di X Factor 2021, si tratta del nome d’arte di Edoardo Spinsante, un giovane cantante di circa 20 anni originario di Ancona. Baltimora faceva parte della squadra di Hell Ranton e si presenterà in gara portando anche il suo inedito intitolato Altro.

Classe 2001, di Edoardo Spinsante sappiamo che è uno studente. Amante della musica fin da bambino si è avvicinato al mondo della musica negli anni del liceo quando ha iniziato a studiare pianoforte e a comporre le sue prime canzoni.

Perché Edoardo Spinsante ha scelto come nome d’arte Baltimora

Il nome d’arte scelto da Edoardo Spinsante per il suo personaggio artistico è legato ad un ricordo speciale.

Spinsante ha infatti scelto Baltimora come nome perché è il titolo del suo primo singolo; una scelta quindi dettata dalla volontà di onorare questo momento.

Baltimora e Instagram

Baltimora è abbastanza seguito sui social, e vanta circa 26mila follower ora su Instagram. Al momento molti post sono dedicati alla sua partecipazione ad X Factor, ma ci sono anche alcune immagini della sua vita quotidiana e del suo lavoro.

Baltimora non ha solo una formazione come musicista, vanta anche studi come produttore. Alla sua audizione davanti ai giudici di X Factor si è presentato con due suoi singoli: Colore e Altro.