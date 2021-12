X Factor 2021: oggi la finale. I concorrenti rimasti in gara, gli ospiti e dove vedere la puntata

Programmi TV

X Factor 2021 è pronto a svelare al pubblico il vincitore di questa lunga edizione caratterizzata da importanti novità. La gara volge al termine nell’appuntamento di giovedì 9 dicembre 2021 e tutta la squadra della trasmissione di Sky sta per mettere in scena un evento unico. Sarà una finale scoppiettante che avrà l’opportunità di impreziosirsi con la presenza di due superospiti: ad esibirsi sul palco dello show ci saranno infatti i Coldplay ed i Maneskin. Chi la spunterà in questa finale tutta al maschile tra Fellow, gIANMARIA, Baltimora ed i Bengala Fire? Sarà il pubblico a deciderlo proprio questa sera dopo averli ascoltati cantare per l’ultima volta sul palco di X Factor 2021.

La finalissima di X Factor 2021: chi sono i finalisti

Saranno Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA i quattro cantanti che si contenderanno il titolo di vincitore di questa edizione del talent show tv della pay per view di Sky. La gara di X Factor 2021 è giunta ormai al termine dopo un viaggio lungo ben 4 mesi condotto per la prima volta da Ludovico Tersigni, che ha rivelato con alti e bassi la pesante eredità lasciata dal partente Alessandro Cattelan.

Sono stati tanti gli artisti a passare sotto gli sguardi e le orecchie attente dei quattro giudici del programma Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Hell Raton, tutti e 4 capaci di approdare in finale con un artista per squadra. Sarà una finale avvincente e tutta al maschile quella che incoronerà il successore di Casadilego, che giusto qualche puntata fa è arrivata in studio a duettare con l’ospite Ed Sheeran.

Ed a proposito di ospiti la finale dello show si promette di catturare l’attenzione non solo degli abbonati Sky ma anche di tutti gli altri appassionati di musica pronti a seguire in chiaro la trasmissione.

A cantare ad X Factor 2021 ci saranno come ospiti internazionali la band britannica dei Coldplay e faranno il loro ritorno sul palco che li ha lanciati anche gli attesissimi Maneskin.

Dove e quando vedere la finale di X Factor 2021

L’attesissima finale di questa edizione va in scena al Mediolanum Forum di Assago giovedì 9 dicembre alle 21.15 ovviamente sulla tv pay per view di Sky ma sarà anche visibile in simulcast in chiaro sul canale di TV8 e come sempre anche in streaming su NOW TV.