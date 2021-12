Fellow, chi è il finalista di X Factor 2021 in squadra con Mika: inedito, Instagram e curiosità

Chi è

X Factor 2021, è tempo di finalissima. Sono 4 i concorrenti in gara per una puntata che si prospetta essere ricca di colpi di scena, sono: Baltimora, i Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA. Sono pronti a darsi battaglia come i loro giudici: Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Ranton.

Non ci sarà solo la gara, la finale di XFactor 2021 vanta anche la presenza di due band d’eccezione, da un lato ci saranno i Coldplay e dall’altro I Måneskin (che nel 2017 erano arrivati secondi). Sarà una finale avvincente e tutta al maschile quella che incoronerà il successore di Casadilego, che giusto qualche puntata fa è arrivata in studio a duettare con l’ospite Ed Sheeran.

Chi è Fellow: finalista di X Factor 2021 in gara con Mika

Fellow è il nome d’arte di Federico Castello, classe 2000 e originario di Asti, è lui il finalista di X Factor 2021 in gara con Mika. Fellow è appassionato di musica fin da bambino, tant’è che ha iniziato a cantare all’età di 8 anni; durante gli anni di liceo ha approfondito questa passione, fondando una band di funky-jazz suonando in città come Torino.

Federico Castello, in arte Fellow, nel 2020 ha vinto il premio SIAE al Festival di Castrocaro condotto da Stefano De Martino. In finale presenterà il suo inedito intitolato Fire.

Fellow: tra Instagram e curiosità

Fellow vanta circa 34mila follower su Instagram, social sul quale è molto attivo anche se ora la maggior parte dei post si concentrano su X Factor 2021. Tra le curiosità sul cantante invece, troviamo ad esempio la sua passione per la musica degli anni ’60 e ’70, che ha imparato ad amare grazie al nonno, al quale è legatissimo. Il suo nome d’arte deriva dalla fusione delle iniziali del suo nome di battesimo FE e dalle finali del cognome LLO, al quale ha aggiunto la W per dare significato di “Compagno di vita”.