gIANMARIA, chi è il finalista di X Factor 2021 in squadra con Emma. Inedito, Instagram e curiosità

X Factor 2021, è tempo di finalissima. Sono 4 i concorrenti in gara per una puntata che si prospetta essere ricca di colpi di scena, sono: Baltimora, i Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA. Sono pronti a darsi battaglia come i loro giudici: Emma, Mika, Manuel Agnelli e Hell Ranton.

Non ci sarà solo la gara, la finale di XFactor 2021 vanta anche la presenza di due band d’eccezione, da un lato ci saranno i Coldplay e dall’altro I Måneskin (che nel 2017 erano arrivati secondi). Sarà una finale avvincente e tutta al maschile quella che incoronerà il successore di Casadilego, che giusto qualche puntata fa è arrivata in studio a duettare con l’ospite Ed Sheeran.

Chi è gIANMARIA, finalista di X Factor in gara con Emma

Gianmaria Volpato, questo il vero nome di gIANMARIA, il finalista di X Factor 2021 in gara con Emma. Classe 2002, gIANMARIA ha 19 anni ed è originario di Vicenza. Appassionato fin da giovanissimo di musica rap, il suo sogno è quello di farsi strada in questo ambiente.

gIANMARIA studia ancora al liceo e oltre alla musica, durante i fine settimana lavora in una pizzeria locale.

Il suo inedito è I Suicidi.

gIANMARIA: Instagram e curiosità

gIANMARIA è un’artista seguitissimo sui social e vanta circa 81mila follower su Instagram. È un ragazzo molto riservato e in motli si sono chiesti se sia single o fidanzato, l’artista è molto riservato in merito alla sua vita privata.

Tra le curiosità sulla sua vita privata c’è anche la sua prima volta on una gara di free style, avvenuta quando aveva 13 anni. Ai casting davanti ai giudici gIANMARIA ha convinto tutti, incassando quattro SI.

gIAMARIA è già un’artista a tutto tondo e vanta la pubblicazione di due singoli intitolati Tutto o niente 2 e Mamma scusa; per la sua musica, soprattutto per il brano suicidi, gIANMARIA ha preso spunto dal cantautorato; ha infatti affermato che gli piace raccontare le storie degli altri.

Tra i suoi fan vanta alcuni esponenti del mondo della musica come Madame.