It – Capitolo due: l’inquietante film torna in onda giovedì 9 dicembre su Italia1

TV e Spettacolo

Il pagliaccio terrificante del film torna a far paura agli spettatori di Italia1 con il secondo capitolo della sua saga. La trama ed il cast del film.

Oggi giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 21:20 torna in onda su Italia1 l’inquietante film che riporta sul piccolo schermo il personaggio pauroso di Pennywise, raccontando le vicende tratte dal romanzo omonimo del genio Stephen King. I bambini presentatici nel primo capitolo della saga sono ormai diventati adulti e conducono delle vite serene che presto però saranno scombussolate dal ritorno del clown assassino. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film It – Capitolo Due in onda su Italia1.

It – Capitolo due: il cast e le curiosità della pellicola

It – Capitolo due è un noto film del 2019 di genere horror da considerarsi l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephen King nonché sequel del film del 2017 dal solo titolo di It.

La regia è toccata ancora una volta al regista Andrés Muschietti che già aveva firmato il precedente film della saga, portando il franchise a far firmare il record che lo vede come il film horror che ha incassato di più nella storia del cinema.

Il cast del film riprende ovviamente i personaggi già apparsi nella pellicola precedente con la differenza che i protagonisti sono cresciuti e ci vengono mostrati nella loro versione adulta.

Detto della partecipazione straordinaria proprio dello scrittore Stephen King nei panni di un negoziante, troviamo alcuni grandi interpreti del cinema mondiale come James McAvoy, nei panni di William “Bill” Denbrough da grande mentre a Jaeden Martell toccano quelli del personaggio più giovane, Bill Skarsgård interpreta nuovamente Pennywise(altrimenti detto It) e la splendida Jessica Chastain interpreta Beverly “Bev” Marsh.

It – Capitolo due: la trama del film

Le vicende del film prendono il via 27 anni dopo gli eventi narrati nel primo IT quando si formò il Club dei perdenti.

Un ormai adulto Mike deve infatti richiamare tutti i membri del gruppo quando intuisce che l’inquietante Pennywise si è risvegliato, basandosi su di alcuni recenti omicidi che fanno pensare che il pagliaccio sia pronto a colpire ancora una volta ma con più forza.

I protagonisti dovranno quindi affrontare nuovamente It ma questa volta non saranno al completo poiché Stanley non ha risposto presente all’appello fatto dall’amico, oltre al fatto che di tempo ne è passato dalla magica alchimia che era riuscita a sconfiggerlo 27 anni prima.

