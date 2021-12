Quanto sei intelligente? Lo dice il tuo segno zodiacale, ecco i 3 cervelloni secondo le stelle

Oroscopo

I segni zodiacali si distinguono per le diverse caratteristiche di ognuno che ne costruiscono una personalità. Una di queste è l'intelligenza. Secondo una classifica i 3 segni maggiormente intelligenti sono: Scorpione, Sagittario e Gemelli.

Le caratteristiche dei diversi segni zodiacali sono un argomento molto seguito e amato da tante persone. Le diverse costellazioni e i movimenti dei pianeti permettono agli astrologi di poter calcolare numerose caratteristiche che differenziano un segno dall’altro. Quali sono i più fortunati in amore, nel lavoro, i segni più forti, bugiardi o sinceri. In questa occasione sarà una particolare caratteristica protagonista di questa classifica: l’intelligenza. Quali sono quindi i segni zodiacali più intelligenti?

I 3 segni zodiacali più intelligenti

Come è stato detto, ogni segno zodiacale si distingue per determinate peculiarità che ne designano una particolare personalità. Stiliamo quindi una sorta di classifica dei 3 segni più intelligenti dello zodiaco. Ovviamente si tratta di congetture basate su ricerche effettuate da astrologi tenendo conto dell’influenza che la posizione e i movimenti dei diversi corpi celesti hanno sui comportamenti umani.

Il segno dello Scorpione

Il segno dello Scorpione è sicuramente un segno determinato, non arrendevole e con caratteristiche così forti da poter essere un leader. Si fa carico dei problemi degli altri aiutandoli nel miglior modo possibile. A tutto ciò ovviamente si affianca quindi una particolare intelligenza, che in questo caso è di tipo intuitiva ed empatica.

Il segno del Capricorno

Quella del Capricorno è vera e propria lucidità mentale. La logica è la sua arma numero 1, sempre in tasca, sempre a portata di mano, da utilizzare in ogni situazione. Potremmo definire quella del Capricorno come intelligenza analitica.

Il segno dei Gemelli

Il segno dei Gemelli è un segno che si può definire adattabile. Questo nel senso che riesce perfettamente ad adeguarsi ad ogni circostanza, capace di dibattere e tenere testa a chiunque in qualsiasi tipo di conversazione, argomentando nel modo più vario ed efficiente. La sua intelligenza è di tipo creativo.