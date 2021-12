Uomini e Donne anticipazioni 9 dicembre: tra Ida Platano e Diego Tavani è lite, arrivano nuove discussioni

Uomini e Donne

Ida Platano non ha ancora trovato il vero amore a Uomini e Donne. Sembrava vicina all’obiettivo, però, con la sua storia con Riccardo Guarnieri. Con il Cavaliere pugliese è nata una tormentata storia d’amore, una delle più amate dai telespettatori del datig show. Ma dopo la partecipazione a Temptation Island e la proposta di matrimonio nello studio di Uomini e Donne, i due, comunque, hanno interrotto la loro relazione.

Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne, nell’edizione 2021/2022 per provare a trovare di nuovo un amore forte e, stavolta, felice. Ma le cose, a oggi, non sono proprio andate come la Dama sperava.

Adesso, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata de 9 dicembre, arriveranno nuovi momenti negativi per Ida Platano, che litigherà ancora con Diego Tavani.

Uomini e Donne anticipazioni 9 dicembre: il feeling iniziale tra Ida Platano e Diego Tavani

Ida Platano si è rimessa in gioco a Uomini e Donne nell’edizione 2021/2022. La Dama ha frequentato a lungo il Cavaliere Marcello Messina, stringendo anche una conoscenza importante, anche sul piano fisico.

Ma la storia non è andata come la Dama aveva preventivato. Il Cavaliere non è riuscito a provare quel qualcosa in più per Ida Platano, che gli consentisse di iniziare una storia fuori dal programma e la conoscenza tra i due è naufragata.

In seguito, Ida Platano ha conosciuto Diego Tavani. Con il Cavaliere il feeling è stato subito importante e nessuna problematica è emersa inizialmente. Anzi, Diego Tavani ha più volte chiesto alla Dama di lasciare il programma.

Le cose, però, non sono andate come Ida Platano s’aspettava e nella puntata del 9 dicembre di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni i due litigheranno.

Uomini e Donne anticipazioni 9 dicembre: ancora incomprensioni tra Ida Platano e Diego Tavani

Dopo le prime esterne molto romantiche e gli avvicinamenti fisici, Ida Platano ha deciso di lasciare il dating show di Canale 5 con Diego Tavani. Peccato che, in realtà, il Cavaliere non fosse pronto al passo e la scelta è durata una manciata di minuti.

Da allora, ovviamente tra i due è lite. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 9 dicembre, Ida Platano e Diego Tavani litigheranno ancora.