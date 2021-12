Alex Belli scopre il bacio della moglie Delia con un altro: sorprendente reazione nella Casa del GF Vip

Grande Fratello

Il momento della verità è arrivato: Alex Belli ha scoperto del bacio della moglie Delia dato ad un altro uomo, immortalato da alcune fotografie che hanno fatto molto parlare prima della puntata. La reazione del concorrente, impegnato nella Casa con una strana storia con Soleil Sorge, è decisamente sorprendente.

Alex Belli reagisce al bacio di Delia: l’attore sorprende tutti

Puntata di fuoco per Alfonso Signorini e il Grande Fratello. La portata principale è offerta dall’affaire Alex Belli, Soleil Sorge e la moglie Delia Duran.

Un menage che va avanti da settimana: i due gieffini non si nascondono più e tra baci bollenti si sono definitivamente avvicinati, col risultato che le loro azioni non sono passate inosservate dalla moglie Delia. Dopo aver già parlato con Soleil nella Casa e aver poi visto le effusioni del marito, ora tocca ad Alex Belli reagire al bacio di Delia ad un altro uomo.

Signorini gli ha mostrato le foto e la sua reazione ha sorpreso conduttore, opinionisti e pubblico. Dopo averle viste, ha detto: “Conosco la sua parte erotica, questi baci sono finti come una banconota da due euro.

Delia devi farmi vedere ben altro per ingelosirmi“. Il conduttore a quel punto lo ha definito un “uomo di ghiaccio“.

Alex Belli contro il “fake gossip” della moglie Delia

L’attore e modello poi ha proseguito dicendo che non sono queste cose a dargli fastidio, ma il fatto che la moglie Delia non vada lì al GF Vip a confrontarsi con lui. “Fai questi fake gossip che io odio, non li ho mai fatti. Io vivo qua la mia realtà dentro una bolla ma almeno sono vero – ha detto, poi ha aggiunto ancora – Non c’è complicità, non è il tipo di Delia. Se vuoi farmi una provocazione sei sulla strada sbagliata, non ne ho bisogno.

Ho bisogno che tu sia qui“.

Soleil l’ha definita una provocazione “triste e squallida, una cosa povera da fare.

Se dovesse essere vero dovrebbe dire una parolina in più“. Belli, invece, quando gli è stato chiesto perché non abbandoni la Casa per andare a trovare la moglie (sorvolando sui problemi contrattuali) ha risposto: “Non mi provocate troppo perché la porta rossa è dietro di me“.

Le foto di Delia Duran, moglie di Alex Belli

I chiacchiericci coinvolgono in prima persona la moglie Delia Duran, che è stata pizzicata in una cena intima al ristorante assieme ad un altro uomo.

A rilanciare il gossip è stato il sito Whoopsee.it, che ha pubblicato gli scatti rubati della modella in tenera compagnia, tra sorrisi e baci in bocca. Le immagini del loro incontro “segreto” sono state prontamente ricondivise su Twitter, dove è esploso presto il dibattito su questa infuocata situazione sentimentale tra Alex Belli e Delia Duran.