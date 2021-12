Delia Duran insieme a un altro uomo, la moglie di Alex Belli in dolce compagnia tra sorrisi e baci: le foto

Gossip

Scoppia un nuovo caso sulla discussa coppia composta da Alex Belli e Delia Duran. La moglie dell'attore è stata pizzicata in compagnia di un altro uomo, in un'intima cena al ristorante: le foto dello scottante incontro.

Un nuovo clamoroso scoop è destinato a travolgere il chiacchierato rapporto tra Alex Belli e Delia Duran. Se nella Casa del Grande Fratello Vip il concorrente continua a vivere la sua amicizia con Soleil Sorge, fuori dalle mura di Cinecittà è scoppiata una vera e propria bomba. La moglie dell’attore è stata infatti pizzicata con un altro uomo a cena in un ristorante, tra sguardi e baci infuocati: le immagini dell’intimo incontro.

Delia Duran bacia un altro uomo: le immagini dell’intima cena

Le vicende sentimentali di Alex Belli e Delia Duran continuano a tenere banco.

Non si placa l’onda del gossip che, ormai da diverse settimane, li sta travolgendo, con la complicità anche del terzo componente di questo chiacchierato triangolo amoroso: Soleil Sorge. Questa volta, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne non c’entra nulla e il nuovo capitolo su questa intricata vicenda coinvolge solo ed esclusivamente la coppia di sposi.

Poche ore fa è infatti esploso un gossip che vede protagonista proprio Delia Duran. A sganciare la bomba è il sito Whoopsee.it che, sul suo profilo Instagram, ha condiviso alcuni scatti destinati a far discutere.

Nelle foto si vede la modella in compagnia di un altro uomo, intimi a cena in un ristorante, tra sorrisi, sguardi d’intesa e baci in bocca. Le immagini hanno fatto subito il giro del web, condivise anche da alcuni utenti di Twitter, divenuto presto teatro di dibattito su questa infuocata situazione sentimentale tra l’attore e la modella.

Delia Duran e Alex Belli: si surriscalda il clima nella coppia

Le immagini di Delia Duran con un altro uomo arrivano dopo settimane difficili, segnate soprattutto dall’avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip.

Se nell’ultimo incontro avuto a Cinecittà l’attore aveva rassicurato la moglie, il loro rapporto sembra essere ora piombato in un tunnel senza uscita. Prima la decisione di Delia di lasciare la casa milanese in cui viveva con l’attore, ora le foto inequivocabili che la vedono intima e raggiante assieme ad un altro uomo.

Tutto materiale succoso e scoppiettante per Alfonso Signorini, che sicuramente ne parlerà con lo stesso Belli in una delle prossime puntate del reality. Il clima sulla coppia si sta surriscaldando e, ogni giorno, si aggiunge sempre qualche capitolo in più che rende il tutto più avvincente.