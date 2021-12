Delia Duran, fuga da Milano dopo la dichiarazione di Alex Belli a Soleil Sorge: “Ho bisogno di scappare”

Grande Fratello

Continua il triangolo tirato su al Grande Fratello Vip tra Delia Duran, il compagno Alex Belli e Soleil Sorge. I due concorrenti del reality stanno vivendo un intenso flirt nella Casa, mentre fuori la modella venezuelana decide di abbandonare l’appartamento a Milano con cui conviveva insieme l’attore. Delia Duran scrive infatti su Instagram che ha bisogno di “scappare”, una reazione alle parole pronunciate da Alex Belli, che si è detto innamorato sia di lei che dell’ex volto di Uomini e Donne.

Delia Duran lascia Milano dopo la confessione di Alex Belli al GF Vip

Con un post su Instagram, Delia Duran annuncia il gesto drastico in reazione alle parole di Alex Belli, che al Grande Fratello Vip ha chiarito di provare qualcosa per Soleil Sorge.

La modella venezuelana scrive nelle Storie: “Sono stati giorni complessi… Vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ora mi dovete scusare ma ho proprio voglia di scappare, di prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa… Hasta luego Milano!“.

Parole che seguono il rifiuto di Delia Duran di partecipare all’ultima puntata del Grande Fratello Vip, anche tramite collegamento telefonico.

La modella non ha avuto niente da dire al compagno Alex Belli, molto critico per le reazioni della modella rispetto alle effusioni scambiate con Soleil Sorge.

Le accuse di fingere a Delia Duran e Alex Belli

Non tutti sono convinti però della bontà di questa crisi sentimentale tra Alex Belli e Delia Duran. Le accuse di aver messo su il “teatrino” del triangolo con Soleil Sorge non scemano dopo la decisione a sorpresa della modella venezuelana.

Mentre molti utenti social si interrogano se la rottura sia definitiva, altri insinuano che tutto è stato pianificato dalla coppia per avere maggior visibilità.

“Alex Belli, Soleil Sorge, Delia Duran: come salire alla ribalta in un reality in poche semplici mosse, parte di un piano intricato, intessuto a dovere e studiato a tavolino già da mesi. Ca nisciun è fess qua“, si legge in un commento. Molti fan inoltre si lamentano con la produzione del Grande Fratello Vip dell’eccessivo spazio lasciato nel programma alle vicissitudini vere e presunte dei tre, che per alcuni iniziano ad avere un sapore stucchevole.