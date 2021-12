Alex Belli senza freni su Soleil Sorge, il ballo sexy e la confessione: “Non ci dobbiamo vergognare”

Grande Fratello

Scintille di passione a non finire tra Alex Belli e Soleil Sorge nella Casa del GF Vip 6. I due concorrenti, alle prese con un rapporto sempre più intimo intorno a cui gravitano gossip e immagini ad alto tasso di romanticismo, si lasciano andare a un ballo sexy in giardino e l’attore fa una confessione. Le sue parole, raccolte da Biagio D’Anelli durante una chiacchierata dopo la notte passata insieme alla coinquilina, hanno il sapore del terremoto per le nozze con Delia Duran.

Alex Belli senza freni su Soleil Sorge, il ballo sexy in giardino

Da giorni, tra le mura di Cinecittà la situazione tra Alex Belli e Soleil Sorge ha assunto i contorni di una potenziale favola rosa.

Almeno questo, secondo le ultime notizie in arrivo dalla Casa, sembrerebbe l’assetto su cui entrambi avrebbero raggiunto la stessa conclusione. Nonostante fuori, tra un’incursione nel reality e una stoccata social, resti in attesa la moglie dell’attore, Delia Duran.

Trascorsa insieme la notte tra coccole e riflessioni reciproche sul loro rapporto, i due concorrenti si sono concessi un ballo sensuale in giardino e Belli, uscito ormai allo scoperto sui sentimenti verso Soleil, ha confessato a Biagio D’Anelli il suo pensiero sul loro presente.

“Abbiamo passato una notte bellissima – ha dichiarato l’attore –. Siamo arrivati a una conclusione, noi non ci dobbiamo vergognare perché ci amiamo, ci stimiamo, ci vogliamo bene. Bisogna vergognarsi quando l’essere umano genera sentimenti brutti, non quando ci sono sentimenti belli. Noi del nostro amore non dobbiamo aver paura“. Niente di male, secondo Alex Belli, nel legame venutosi a creare con la coinquilina davanti a tutta Italia.

Alex Belli difende il suo rapporto con Soleil Sorge: “Abbiamo voglia di abbracciarci“

Nel bilancio dell’avventura di Alex Belli al Grande Fratello Vip 6, la sua dichiarazione d’amore a Soleil Sorge sembra pesare come un macigno.

Parte del pubblico lo accusa di recitare un copione per prolungare una permanenza altrimenti a rischio, ma lui appare certo di non aver tradito alcuna aspettativa (neppure quelle della consorte Delia Duran) e difende il suo rapporto con la concorrente.

“Abbiamo voglia di abbracciarci”, ha confessato candidamente a Biagio D’Anelli, sostenendo di essere fiero di celebrare l’amore in tutte le sue forme: “Se tu testimoni quello che hai nel cuore, sei libero”.

Chissà se la sua prospettiva coincide con quella della moglie…