Alex Belli e Delia Duran faccia a faccia al Grande Fratello Vip: confronto chiarificatore nella Casa

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip torna Delia Duran, moglie di Alex Belli, per un confronto con l’attore. Una resa dei conti necessaria per mettere un punto alle polemiche, dopo l’avvicinamento del concorrente a Soleil Sorge e la rabbia della modella. I toni del chiarimento appaiono pacifici, con il concorrente che l’ha rassicurata sulla forza del loro amore. Interviene anche Soleil sul finire del confronto.

Delia Duran entra nella Casa: confronto con Alex Belli

Delia Duran e Alex Belli si ritrovano faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nel corso del nuovo appuntamento, la modella entra in Casa per un confronto chiarificatore con il marito, dopo le ultime burrascose settimane. Delia torna a Cinecittà dopo essere stata protagonista di due confronti paralleli: il primo con Soleil Sorge, il secondo con il suo Alex. Ma le posizioni tra moglie e marito si sono rivelate distanti e, a far arrabbiare la modella, è stato soprattutto il progressivo avvicinamento di Soleil al suo coinquilino. Al punto da avere con la ‘Vippona’ un duro confronto tutto al femminile in studio.

Ora per Delia Duran è tempo di tornare nuovamente protagonista al Grande Fratello Vip. Questa volta il faccia a faccia è con Alex Belli, che più volte aveva chiesto nella Casa un confronto con lei. Richiesta soddisfatta: la resa dei conti tra l’attore la modella può avere inizio.

Delia Duran parla ad Alex Belli: “Ho sofferto“

Nel salone della Casa Alex Belli resta solo e freezato dalla produzione, sino a quando non vede Delia Duran entrare ed avvicinarsi a lui per il confronto. La modella affronta il marito faccia a faccia: “Oggi sono venuta qua per due motivi importanti. Il primo è che oggi è il 26, un giorno speciale: 5 mesi fa ci siamo scambiati le promesse di matrimonio.

Sono già passati 3 anni che il destino ci ha fatti incontrare. Il secondo è che sono venuta perché voglio dei chiarimenti“.

I toni di Delia sembrano cercare un confronto sereno, cercando di far ragionare l’attore: “Voglio dirti che sono l’ultima persona che vuole rovinarti il tuo percorso, sai che sono stata la prima a dirti di farlo. Sappi che io sono fuori, hai una compagna fuori, le hai promesso rispetto, amore e fedeltà. Ma dal primo momento che ci siamo visti ad oggi, non ci sono stati grandi cambiamenti.

Ti ho chiesto di portarmi rispetto, e va bene che hai creato amicizie con tutti qua. Va bene tutto, però gli atteggiamenti che hai avuto, fuori dalla Casa sono visti malissimo. E io ho sofferto“.

Alex Belli e Delia Duran tra baci e abbracci: confronto pacifico

Sfreezato dalla produzione, Alex Belli cerca subito di rassicurare la sua Delia: “Non c’è assolutamente niente, so che queste immagini qua sono forti ma tu fidati di me. Te l’ho detto in tutti i modi. Il nostro amore non verrà scalfito da niente“. Delia torna a parlare degli atteggiamenti intimi con Soleil, ammonendolo: “Vanno bene la spensieratezza e i giochi, ma ricordati che da fuori ti guardo“.

L’attore le chiede scusa e la rasserena: “Tu devi sempre pensare che il nostro amore è più forte di tutto“.

In salone interviene anche Soleil Sorge che, se inizialmente mostra atteggiamento di indifferenza, successivamente si avvicina alla coppia. Nel confronto a tre i toni si fanno da subito sereni con Alex che scherza sia con Delia sia con Soleil e con la modella che ha preferito non fare nuovamente la guerra all’ex volto di Uomini e donne. Tutto pare essersi risolto, in attesa di nuovi probabili capitoli da aggiungere a questa intricata storia d’amore.