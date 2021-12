Alex Belli confessa a Soleil Sorge: “Mi sono innamorato di te”. Dichiarazione d’amore al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Arriva la dichiarazione d'amore di Alex Belli alla coinquilina Soleil Sorge. L'attore ha rivelato i suoi reali sentimenti in un momento di intimità in sauna in piena notte.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip, con Alex Belli che si è lasciato andare ad un’intima confessione a Soleil Sorge. Dopo settimane di dubbi e confronti con la moglie Delia Duran, l’attore pare aver finalmente messo in chiaro i reali sentimenti che prova per la coinquilina. E, in sauna in piena notte, ha voluto dichiararsi a lei spiazzandola: “Mi sono innamorato di te“.

Alex Belli si dichiara a Soleil: “Mi sono innamorato di te“

Il chiacchieratissimo rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo.

Nelle ultime settimane è parso sempre più evidente il feeling tra i due coinquilini, che più volte avrebbero voluto lasciarsi andare ancor di più. Tuttavia le telecamere, oltre alla presenza della moglie dell’attore fuori dalla Casa, hanno spesso spento ogni istinto sul nascere. Adesso, però, qualcosa sembra essersi sbloccato forse in maniera definitiva, perché Alex Belli ha deciso di dichiararsi a Soleil.

In sauna, l’attore ha aperto il suo cuore alla coinquilina confidandosi con lei: “Tu hai questi occhi talmente tanto dolci che mi farebbero sciogliere.

Perché è un lato di te che non vuoi far vedere. Accetta questo che ti sto dicendo, invece solo con pochissime persone qua dentro l’hai fatto vedere. Tu me l’hai fatto vedere e ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te“. Alex Belli ha così rivelato di essersi innamorato di Soleil, folgorato dal carattere della ragazza e dalla sua dolcezza: “Io amo questa tua sfaccettatura. Come amo tutte le altre che hai“.

Alex Belli: la dichiarazione d’amore dopo tanto parlare

Una vera e propria dichiarazione d’amore che ha lasciato spiazzata Soleil Sorge, ma che era nell’aria già da settimane.

Infatti, è parso evidente a tutti i telespettatori che il rapporto che li lega va oltre una semplice amicizia.

L’attore non ha mai voluto pronunciare la parola “amore”, definendo invece il loro legame una “chimica artistica”, una complicità condita di un sincero affetto e di sane risate ma nulla più.

Ora, però, le cose sono cambiate e l’attore ha finalmente messo in chiaro i suoi reali sentimenti. La dichiarazione arriva il giorno dopo la scoperta di un fatto piuttosto scottante: gli scatti rubati che ritraggono la moglie Delia Duran assieme ad un altro uomo.

L’attore ha spiegato, nel corso della scorsa puntata, che si tratta solo di un suo grande amico, ma a non tutti tale giustificazione è parsa credibile. Resta da capire come reagirà la modella alla dichiarazione d’amore del marito a Soleil. Tornerà nella Casa per un nuovo confronto?