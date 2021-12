Alex Belli e Soleil Sorge intimi in cucina al Grande Fratello Vip: la frecciatina social di Adriana Volpe

Grande Fratello

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini al Grande Fratello Vip, e questo sta attirando attenzione dentro e fuori dalla Casa. A pochi passi dalla nuova puntata in onda stasera, è Adriana Volpe ad aver lanciato una sonora frecciatina alla coppia, condividendo su Twitter un video dei due coinquilini in atteggiamenti decisamente intimi in cucina. L’attacco dell’opinionista è tutto ironia e veleno.

Alex Belli e Soleil Sorge intimi in cucina: parla Adriana Volpe

Adriana Volpe ha detto nuovamente la sua sul chiacchieratissimo rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip.

Se il confronto tra l’attore e la moglie Delia Duran della scorsa puntata ha fatto pensare a un lieto fine nella coppia, i fatti delle ultime ore rischiano di rimettere tutto in discussione. Il bacio tra i due coinquilini durante l’esibizione della Turandot è parso molto più di un semplice bacio di scena. E gli atteggiamenti intimi tra i due coinquilini sono continuati anche nelle ultime ore, come il video che li immortala in cucina appiccicati durante una preparazione culinaria.

C’è da dire che in quel momento abbiano giocato molto con l’ironia, tuttavia il pericoloso avvicinamento tra i due è sotto gli occhi di tutti.

Il video ha fatto il giro del web ed è stato ricondiviso su Twitter anche da Adriana Volpe. L’opinionista del reality ha sempre manifestato sospetti circa il reale rapporto tra Alex e Soleil, da entrambi definito amicizia ma che secondo lei potrebbe essere qualcosa di più. E ha espresso scetticismo, ancora una volta, attraverso una pungente frecciatina social.

Adriana Volpe e la frecciatina social a Soleil e Alex

Sul proprio profilo Twitter Adriana Volpe ha condiviso il video che ritrae Alex Belli e Soleil Sorge in cucina, aggiungendo anche un tagliente messaggio: “Chimica artistica, massaggio altruistico, letto circense, bacio teatrale (ma non troppo) e ora anche passione culinaria“.

Una neanche troppo velata frecciatina indirizzata alla coppia più chiacchierata di questa edizione che, tra massaggi, coccole, baci e sguardi d’intesa, continua a far parlare di sé.

Da sempre convinta che tra i due ci sia interesse oltre che un rapporto di amicizia, Adriana Volpe ha confermato la sua tesi spiegando come, adesso, tra i due si sia aggiunta anche la “passione culinaria“.

Tanti piccoli tasselli che rendono il mosaico del loro reale legame sempre più nitido: questa sera, molto probabilmente, Alfonso Signorini affronterà l’argomento e l’opinionista avrà modo di indagare, ancora una volta, sulla vera natura dei sentimenti della coppia.