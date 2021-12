Alex Belli e Soleil, dopo la lite la confessione sotto le coperte: “Dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?”

Grande Fratello

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge sta spaccando in due il fandom del Grande Fratello Vip, c'è chi crede al loro amore e chi invece pensa si tratti di un copione.

Le dinamiche tra Alex Belli e Soleil Sorge all’interno della Casa del Grande Fratello Vip stanno coinvolgendo i fan sempre di più, soprattutto dopo quanto accaduto nella notte a seguito dell’ennesima lite. Alex e Sole si sono avvicinati molto sotto le coperte, lasciandosi andare a confidenze e affettuosità reciproche; entrambi infatti sono sembrati molto coinvolti.

Fuori dalla Casa però, nel mondo social, è già partito l’hashtag #fuorialexbelli dove in molti lo hanno accusato di recitare un copione. Su questo tema si è espressa anche Adriana Volpe che ha commentato le vicende di Alex Belli in diretta su Casa Chi.

Alex Belli e Soleil: il confronto dopo la lite

Alex e Sole sono di nuovo stati pizzicati insieme a letto nella notte. questa volta i due si sono lasciati andare a coccole ed effusioni: “Perché dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?” le ha sussurrato l’attore mandando i fan alle stelle. Alex però ha una moglie che lo aspetta fuori della Casa, Delia Duran, che ha già fatto due incursioni al Grande Fratello Vip per mettere le cose in chiaro con Soleil.

Un rovescio della medaglia però c’è, alcuni sui social hanno messo in dubbio la sincerità di entrambi, iniziando a parlare di copione mal recitato. Certo è che Soleil sotto sotto sembrerebbe coinvolta e per questo sta continuando a mettere Alex con le spalle al muro, mentre Alex che ieri sembrava ben convinto di voler lasciare la Casa ora starebbe avendo dei ripensamenti.

Adriana Volpe ironizza su Alex Belli: il video

Adriana Volpe è tra quelli che non crede minimamente ad Alex Belli e lo ha detto palesemente nel suo intervento a Casa Chi. L’opinionista ha imitato l’attore e il suo modo di parlare recitando alcune frasi in contrapposizione tra loro, per questo anche secondo lei ci sarebbe dietro un copione già scritto.

“E prima ‘mi sono innamorato di te’ e poi ‘Solei è stanca travisa le cose’ e poi ‘io resetto tutto quando esco’. Alex ma lo impariamo bene questo copione o no?”