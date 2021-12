Alex Belli e Soleil Sorge fanno chiarezza sul loro rapporto: le rivelazioni al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Soleil Sorge e Alex Belli fanno chiarezza sul loro rapporto al Grande Fratello Vip. L'attore in Casa, l'ex corteggiatrice in studio, i due vuotano il sacco sul legame che li unisce.

Soleil Sorge e Alex Belli vuotano il sacco sul rapporto che li unisce al Grande Fratello Vip. L’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, il primo in Casa e la seconda direttamente in studio, hanno esposto la propria versione dei fatti ad Alfonso Signorini e non sono mancate inattese rivelazioni. Soprattutto dopo la dichiarazione d’amore di Alex a Soleil, la quale è rimasta di sasso.

Alex Belli diviso tra Soleil e Delia: la dichiarazione dell’attore

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge nell’ultimo periodo ha vissuto alti e bassi, tra litigi nella Casa e riavvicinamenti.

La coppia più discussa di questa edizione del Grande Fratello Vip mette ulteriormente in chiaro il loro rapporto, nella puntata di questa sera. L’attore viene convocato in Mistery Room e, in separata sede, inizia lui a fare chiarezza su questo tormentato e chiacchierato rapporto. Alfonso Signorini fa notare come il concorrente si trovi in mezzo a due situazioni complicate: la moglie Delia Duran da una parte, Soleil dall’altra.

“Ne vengo fuori capendo che siamo dentro una bolla, a me piacerebbe tenere Soleil con questo modo che abbiamo di divertirci ed essere liberi.

Se c’è una cosa che non dobbiamo vergognarci è di amare, c’è tanto odio“: così Alex Belli ha ammesso di non voler rinunciare al rapporto con la sua coinquilina nella Casa. Ma poi fa una dichiarazione, ponendo il dubbio su una questione generale: “Delia sa benissimo quanto ci amiamo. Chi ha definito il fatto che uno non possa amare, nonostante ami anche un’altra situazione?“. Una domanda sulla quale anche Alfonso Signorini si pone alcuni dubbi: “Si possono amare due donne, o comunque due persone contemporaneamente e con la stessa intensità?

“.

Soleil Sorge in studio: tutta la verità sul rapporto con Alex Belli

Appresa la versione di Alex Belli, a seguire i riflettori del Grande Fratello Vip vengono puntati su Soleil Sorge. La concorrente viene addirittura invitata a raggiungere lo studio dove, occhi negli occhi con Alfonso Signorini, vuota il sacco sul rapporto con l’attore. La ragazza rivela, in riferimento alla dichiarazione d’amore ricevuta dal coinquilino: “Mi ha spiazzato nel momento in cui ha fatto la confessione, ma l’istinto è donna e già lo sapevo. Essendo una cosa che avevo già percepito ho cercato di proteggere il tutto: lui e anche la nostra vita fuori.

Ho cercato però di vedere sempre un po’ la verità e la realtà delle cose. Poi l’ho visto esporsi e in quel momento ero confusa. Io sono sempre la prima che cerca di proteggerci“.

Alfonso Signorini chiede a Soleil se sia innamorata di Alex, la risposta della ragazza chiarisce la propria posizione: “Io lo amo, come essere umano e in generale come uomo“. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne viene anche interpellata circa la sua situazione sentimentale. Fuori dalla Casa, infatti, ci sarebbe un ragazzo che la aspetta. In riferimento a questa situazione, Soleil ammette: “Nella mia esposizione ed azioni mi prendo come faccio sempre le mie responsabilità, per questo mi ha dato fastidio quando Alex non l’ha fatto.

Io so quello che voglio. Io so i sentimenti che provo per questa persona fuori, poi non si sa mai nella vita, non so se c’è ancora“.

Alex Belli e Soleil Sorge: una settimana turbolenta

Il confronto a distanza tra Alex Belli e Soleil Sorge arriva dopo una settimana piuttosto turbolenta. Una lite tra i due ha rischiato di mettere a repentaglio il loro rapporto, quando sono arrivati allo scontro in seguito a tensioni ed energie negativa accumulate nell’ultimo periodo.

La posizione dell’attore, con Delia Duran fuori ad aspettarlo, di certo non è delle migliori e questo ha rischiato di compromettere l’amicizia con Soleil. Dall’amicizia a una vera e propria confessione d’amore, perché l’attore pochi giorni fa ha dichiarato alla coinquilina di essersi innamorato di lei. E, proprio nelle ultime ore, si è lanciato in balli sfrenatamente sexy assieme alla ex corteggiatrice di Uomini e donne, a testimonianza di un legame che viaggia sempre sull’onda della passione.

Un rebus di sentimenti, rivelazioni, tensioni e riavvicinamenti che contribuisce, ancor di più, a rendere le dinamiche di gioco ancor più coinvolgenti. Del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge si continuerà parecchio a parlare.