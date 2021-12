Alex Belli fa una rivelazione shock su Delia Duran, parla di “coppie aperte” e spiega: “A lei Soleil piace”

Grande Fratello

Alex Belli sta destando clamore nella casa del Grande Fratello Vip per via delle sue dichiarazioni in merito al suo matrimonio, che a quanto pare sarebbe caratterizzato da alcuni elementi per ora tenuti segreti al pubblico. L’ex attore di Centovetrine parla di un rapporto fuori dal comune e rivela quale sarebbe il vero pensiero di Delia Duran su Soleil Stasi. Stando alle sue parole, la situazione sarebbe ben diversa da quanto emerso nelle puntate in diretta.

Alex Belli sulla moglie Delia Duran: “È apertissima di mentalità”

Alex Belli si confessa con il chirurgo amico dei vip, Giacomo Urtis e parla del suo matrimonio e di quanto sta accadendo fra lui e Soleil.

“Delia capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. Sì il general public non può capire molte cose. Come mai si è arrabbiata quando è venuta qui al Grande Fratello Vip? Amore lo sai meglio di me come funziona in questo mondo”.

Secondo Belli la moglie sarebbe stata mal consigliata: “Ci sono persone esterne al programma che magari l’hanno consigliata in quel modo.

Poi si è trovata davanti Sole in puntata ed ha portato avanti i consigli. Però fidati che lei è apertissima di mentalità e non è arrabbiata”.

Alex Belli e il “matrimonio aperto” con Delia Duran

Ciò di cui parla Alex Belli ha tutta l’aria di essere un “matrimonio aperto”. “Delia capirà tutto, sono convinto di questo. Sei matto Giacomo? Se parli di coppie aperte qui la gente ti prende per pazzo” osserva infatti l’attore. Come da lui stesso rivelato, già in passato i due sposi hanno avuto una terza persona nel loro rapporto: “A casa noi abbiamo la nostra amica Stella, che viene con noi in vacanza, ha anche dormito con noi.

Tanto per come sono fatto io il pubblico generalista non ci capirà mai. Delia è avanti anni luce. Io me la sono sposata per questo”. Stando alle dichiarazione di Alex quindi, i due non sarebbero nuovi alla presenza di un’altra persona nel matrimonio.

La rivelazione di Alex Belli su Delia Duran: “A lei Soleil piace”

Alex Belli è convinto che la reazione della moglie sia dovuta ad influenze esterne ma che la realtà sia ben altra: “Ma tu lo sai cosa mi ha detto prima di entrare Delia?

‘Guarda, so che molto probabilmente la persona con cui ti troverai bene sarà Soleil’.

A lei Soleil piace e io lo so”. Stando alle sue parole, Alex sembrerebbe davvero convinto che fino a ora la situazione fra lui, Soleil e la moglie Delia non sia emersa fino in fondo per ciò che realmente è.

“Tesoro Delia è avanti anni luce. Io me la sono sposata per questo. Ma secondo voi dopo un matrimonio finito e tutto il resto io mi sposavo la prima che trovavo? L’ho sposata perché è il mio equilibrio, perché mi ha capito” spiega ancora a Giacomo Urtis. “Non solo questo, lei è peggio di me. Delia sta con me da 3 anni ed è con me 24h al giorno e non mi dice nulla” aggiunge.

“Sa e ha capito tutto. Lei si è messa con un artista, un uomo multitasking“ la sua conclusione.