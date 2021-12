Alex Belli, altro colpo per Delia Duran: la nuova confessione dell’attore nel cuore della notte al GF Vip

Grande Fratello

Alex Belli sferra un nuovo colpo alle nozze con Delia Duran, dopo la crisi interiore confessata nella diretta di ieri sera davanti a milioni di italiani. L’attore, che nella Casa del GF Vip 6 è sempre più vicino a Soleil Sorge, dopo la puntata avrebbe affidato una confessione rovente alla coinquilina. Parole che promettono nuove scintille dopo la genesi della loro intesa nel segno della passione.

Alex Belli, la confessione sul matrimonio con Delia Duran promette scintille

Mentre Delia Duran avrebbe già lasciato casa per rifugiarsi in un nido al riparo dalle insidie del gossip (e dalle immagini romantiche del marito tra le braccia di un’altra al Grande Fratello Vip 6), un ignaro Alex Belli sarebbe definitivamente uscito allo scoperto sul futuro del suo matrimonio oltre le mura di Cinecittà.

Durante una conversazione notturna con Soleil Sorge, a margine dell’ultima puntata del reality su Canale 5 in cui ha ammesso la sua crisi sentimentale davanti a milioni di italiani, l’attore avrebbe fatto una confessione senza troppi peli sulla lingua. Parole, riportate da Biccy.it, che promettono nuove scintille e forse addirittura il colpo di grazia alle nozze.

Alex Belli su Delia Duran: “Se non riesco a risolvere…“

Delia Duran non sembra intenzionata a un faccia a faccia pubblico dopo la calda evoluzione delle dinamiche tra Alex Belli e Soleil Sorge nella Casa. Dall’altra parte il marito pare aver raggiunto una conclusione sulle aspettative che riguardano il loro rapporto coniugale, e l’avrebbe così confezionata parlando con la concorrente: “Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò ‘Questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti’.

Non finisce il mondo, vengo da un matrimonio finito, punto e basta“. Alex Belli avrebbe manifestato un moto di rassegnazione davanti a quella che sarà la possibile scelta della moglie: “Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene, amen. Io ce la metterò tutta (…) se non la trovo va bene così“.

A stretto giro, dunque, dopo aver accarezzato l’idea di lasciare il reality per “salvare il salvabile” e ricomporre gli eventuali cocci della sua storia d’amore con Delia Duran, Alex Belli avrebbe cambiato rotta accogliendo il rischio di perdere la consorte.

Proprio ieri, durante la puntata, ad Alfonso Signorini ha ammesso di essere ormai prossimo a un punto di non ritorno: “Con Soleil abbiamo sicuramente superato la soglia. E siamo ancora lì“.