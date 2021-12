Alex Belli criticato dalla mamma di Soleil Sorge: secco giudizio sul concorrente del Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Il tira e molla continuo tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip continua a fra discutere. Sulla questione è intervenuta anche la madre della concorrente, Wendy Kay, che si è detta stufa degli atteggiamenti dell’attore nei confronti della figlia. Aspri commenti contro il ‘Vippone’ sono arrivati sotto un post condiviso su Instagram dal reality: gli screen del severo giudizio della donna hanno fatto il giro del web.

Alex Belli nel mirino della mamma di Soleil: “Non lo sopporto più“

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge è sempre sotto osservazione e calamita su di sé, ormai da settimane, numerose critiche.

Se quello che era inizialmente nato tra i due poteva sembrare un colpo di fulmine, ora il loro legame sotto le telecamere non è più considerato così genuino. E anche Wendy Kay, mamma della concorrente, ha voluto esporre il suo pensiero su questo tira e molla continuo che di certo non giova alla felicità della figlia.

La donna ha esposto il suo severo pensiero contro Alex Belli sotto un post Instagram condiviso dal profilo del reality. Nel video postato si vede l’attore confidarsi con Miriana Trevisan e rivelare che, fuori dalla Casa, lui e Soleil non potrebbero stare insieme.

“Io e Sole fuori da qui non possiamo stare insieme, e lei lo sa. Ho una vita troppo complessa” l’ammissione del concorrente. Parole che hanno provocato la dura reazione della signora Wendy che, sotto il post, ha commentato aspramente le parole dell’attore e difeso la figlia: “Non sopporto più Alex basta!“. In un altro commento su Instagram, altro pensiero sull’attore: “Non mi piace e vorrei che si allontanasse da mia figlia“. Gli screen dei commenti della donna hanno fatto il giro del web e sono stati ricondivisi da numerosi utenti su Twitter.

Alex Belli e Soleil Sorge: un rapporto cambiato

Se il giudizio di Wendy sulla coppia appare chiaro, sono ancora numerosi i nodi da sciogliere per Soleil Sorge e Alex Belli.

I due continuano ad essere legati da una forte complicità, oltre che attrazione fisica, tuttavia qualcosa nella ragazza sembra essere cambiato. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, non vedrebbe più così trasparente il loro rapporto e ultimamente se ne è lamentata. In particolare, si è detta stufa del “triangolo amoroso” in cui è stata inserita assieme ad Alex Belli e alla moglie dell’attore, Delia Duran. E ha ritenuto ingiusto che gli autori del reality continuino a parlare di lei non in quanto Soleil Sorge, ma in quanto punta di questo triangolo.

Di certo le vicende di questo discusso rapporto sotto il tetto di Cinecittà continueranno a tenere banco al Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Mamma Wendy giustamente piena di Alex degli autori e di tutto il circo

Pt. 2 #gfvip pic.twitter.com/XJXIUkLisv — SoleilStan✨🌞 (@SoleilStan) December 6, 2021