Delia Duran, la verità sul matrimonio con Alex Belli dopo l’apparizione al Grande Fratello Vip

Delia Duran ha rotto il silenzio sul suo matrimonio con Alex Belli, la modella e attrice venezuelana ha voluto chiarire quale sia la natura del suo legame con Belli visto che in molti hanno espresso dubbi sul fatto che siano realmente sposati. Delia Duran difende strenuamente il suo matrimonio con Belli criticando chi lo ha messo in dubbio, definendole cattiverie gratuite.

Delia Duran: tutta la verità sul matrimonio con Alex Belli

In un’intervista rilasciata a Novella2000 Delia Duran ha messo in chiaro la natura del suo matrimonio con Alex Belli.

I due si sono sposati pochi mesi, le nozze si sono celebrate infatti lo scorso luglio presso Tenuta dell’Annunziata a Uggiate Trevano. Come scritto dalla stessa Delia Duran nel post pubblicato su Instagram per l’occasione, si tratta di un luogo speciale tanto per la coppia quanto per Alex Belli: “Mi dissi quanto fosse magico questo luogo per te, quanto ti rendesse felice… e ti riempisse di emozioni, energia e serenità“.

Eppure, nonostante le foto, comprese quelle della proposta di matrimonio fatta alle Maldive, e come la stessa Delia ha specificato, anche le immagini in diretta a Pomeriggio5, in molti hanno espresso dubbi sulle nozze.

Per questo Delia Duran ha voluto chiarire: “Queste sono solo cattiverie gratuite. Io e Alex abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Lo abbiamo mostrato anche in tv, a Pomeriggio 5, con Barbara D’Urso. Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo. Del nostro passato non ci interessa più nulla”.

L’affondo di Delia Duran alle ex di Alex Belli

Nel corso dell’intervista, Delia Duran ha deciso di punzecchiare anche le ex del marito, che in questo periodo sono tornate a parlare delle loro rispettive relazioni.

Si tratta di Mila Suarez e di Katarina Raniakova, su di loro Delia è stata lapidaria: “Quello che non mi spiego è che non appena mio marito è tornato in tv, in una trasmissione importante come il GF Vip, sono spuntate fuori le sue ex”.

Delia ha poi aggiunto: “(…) Per dire la loro sul comportamento di Alex con Soleil. Non si sono mai interessate a lui, ma guarda caso si fanno vive proprio adesso.

Questo è un problema tra Alex e me, con non riguarda loro. Mi auguro di essere stata chiara”.