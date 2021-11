Delia Duran chi è: età, carriera e amore con il marito Alex Belli concorrente del Grande Fratello Vip

Chi è

Delia Duran, attrice e modella venezuelana, non è solo la moglie del concorrente del GF Vip Alex Belli. Il suo volto, infatti, è già comparso in passato in tv e potrebbe essere noto ai telespettatori

Delia Duran è divenuta conosciuta al grande pubblico, nelle ultime settimane, soprattutto per la sua relazione con Alex Belli. La loro storia d’amore ha fatto parlare di sé al Grande Fratello Vip, di cui l’attore è attuale concorrente, ma della vita della Duran non tutti conoscono tutto. Modella e attrice di origine venezuelana, è stata protagonista sul piccolo schermo diversi anni fa, all’interno di alcune fiction molto amate.

Delia Duran: modella, attrice e volto di alcune serie di spicco della tv

Nusat Del Valle Duran Perez, detta Delia Duran, 33 anni, è un’attrice e modella di origine venezuelana.

Sin da piccola ha manifestato la propria passione per il cinema e la recitazione, sino al suo arrivo in Italia e al suo avvicinamento alla televisione. Il suo volto, infatti, non è poi così sconosciuto al pubblico, che ha avuto modo di vederla sul piccolo schermo in alcune fiction di Canale 5 molto amate e seguite. Una è Il bello delle donne, serie tv andata in onda dal 2001 al 2003. Delia Duran, inoltre, ha prestato il suo volto anche nella seguitissima L’onore e il rispetto 5, sempre su Canale5.

Successivamente, nel 2019, partecipa a Temptation Island assieme ad Alex Belli, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Nonostante un percorso tortuoso, fatto di incomprensioni, dal docu-reality dei sentimenti la coppia è uscita più forte di prima. Il loro idillio d’amore è stato coronato quest’estate, quando la coppia è convolta a nozze in giugno.

Delia Duran e la partecipazione di Alex Belli al GF Vip

Il nome di Delia Duran, tuttavia, è stato parecchio citato soprattutto nelle ultime settimane. Complice, in primo piano, la partecipazione di Alex Belli al Grande Fratello Vip e il forte legame da lui instaurato con la coinquilina Soleil Sorge.

Un avvicinamento tra i due condito di complicità, sguardi e abbracci, sino ai baci di quel fatidico Halloween che, seppur “cinematografici”, hanno fatto parecchio discutere. Un feeling troppo potente, a tal punto che la stessa Delia Duran è stata costretta ad intervenire per metterci un freno.

Oltre a un serrato confronto con Soleil Sorge, accusata di essere una “gatta morta“ per essersi avvicinata in questo modo a suo marito, Delia Duran ne ha avute anche per il suo Alex. La modella ha parlato di mancanza di rispetto per quanto accaduto fra le mura della Casa, sfogo che ha gettato l’attore in una profonda crisi personale e che l’ha portato ad allontanarsi gradualmente da Soleil.

A breve è in arrivo un confronto tra Alex e Delia, nel corso del quale i due hanno la possibilità di chiarirsi, forse in maniera definitiva.