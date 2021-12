Gf vip, alcuni concorrenti pronti ad abbandonare il reality: chi sono i vipponi vicini all’addio

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip sta mettendo a dura prova i concorrenti di questa edizione, ormai reclusi da oltre 3 mesi e mezzo nella casa più spiata d’Italia. La finale del reality è prevista per il 14 marzo 2022 ma ai “vipponi” ancora non è stato detto nulla. Anzi, loro sono convinti di abbandonare il programma proprio lunedì 13 dicembre (data inizialmente prevista per l’ultima puntata e di termine del contratto). Negli ultimi giorni infatti è nato un caos generale in casa in seguito all’arrivo degli addobbi natalizi e alle continue new entry come concorrenti.

La prima ad aver sospettato un prolungamento dell’edizione è Francesca Cipriani che, dopo aver visto gli addobbi, ha iniziato a manifestare la mancanza per il suo fidanzato Alessandro.

Proprio la showgirl ha anticipato ai coinquilini che, come lo scorso anno, Natale e capodanno avverranno proprio tra quelle quattro mura.

Gf vip, i vip che lasceranno la casa il 13 dicembre

Dopo il primo malcontento generale si stanno delineando ora i nomi dei vip intenzionati ad abbandonare il reality nella puntata del 13 dicembre.

In questo modo i concorrenti andranno a rifiutare di fatto il prolungamento del contratto. Secondo la principessa Lulù i partecipanti pronti ad abbandonare il reality sarebbero Aldo Montano, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani. Anche i famigliari dei vip fuori dalla casa ipotizzano circa l’abbandono dei loro cari dal programma. Secondo Lorenzo Amoruso la sua compagna Manila Nazzaro non sarebbe in grado di sopportare altri 3 mesi reclusa. Giucas Casella invece parte certo nel voler restare in casa fino alle feste natalizie comprese, ma non oltre.

Cosa succederà questa sera?

Non ci resta che attendere le 21:45 per una nuova puntata di Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini su Canale 5 e Mediaset Play.

Alex Belli ancora protagonista del Gf

Intanto questa sera si parlerà ancora di Alex Belli che nei giorni scorsi ha svelato a Davide Silvestri dei dettagli sul coinvolgimento che sente per Soleil Sorge: “Secondo me anche una cosa mentale è già tradimento… Uno vuole trovare la definizione e vuole capire che cos’è“. Ma Alex ha spiegato anche di sentire altre “connessioni”: “La connessione artistica che ho con te è anche più alta rispetto a quella che ho con Soleil… Ci troviamo in una lunghezza d’onda molto alta, lo abbiamo sempre detto… Molto difficile trovarla.

La cosa più importante che voglio nei rapporti umani, anche tra uomo e donna“.