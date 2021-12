Grande Fratello Vip 6: Eva Grimaldi potrebbe entrare nella Casa di Alfonso Signorini

Programmi TV

Il corposo prolungamento del Grande Fratello vip che come l’anno scorso ha spostato a marzo la fine della reclusione in casa dei concorrenti, ha costretto la produzione ad andare alla ricerca di nuovi personaggi da fare entrare per rinvigorire le dinamiche. A tal proposito nelle scorse settimane abbiamo assistito all’ingresso di inquilini che, seppur già visti nel reality show, almeno hanno fatto si che i telespettatori avessero nuovi concorrenti da studiare e commentare. In tale senso è facile intuire come non si possa andare avanti fino a marzo senza continuare a rimpolpare il cast, soprattutto alla luce della data fatidica del 13 dicembre nella quale tanti Vip già in casa sveleranno il loro futuro.

In questo filone si inserisce la voce che vedrebbe una nuova Vippona vicina all’ingresso in casa. Stiamo parlando di Eva Grimaldi, attrice e concorrente già nota di svariati reality.

L’ingresso in Casa di Eva Grimaldi

L’allungamento del Grande Fratello Vip 6 sino al prossimo marzo 2022 non ha di certo lasciato con le mani in mano gli autori del programma condotto da Alfonso Signorini.

Le dinamiche al terzo mese di reality iniziano già a latitare e si è resa dunque necessario l’ingresso di nuovi Vip per rinfrescare un po’ gli animi di tutti i concorrenti. Da qualche settimana i fan del programma stanno già assistendo ad una girandola di nuovi ingressi che a dirla tutta hanno già visto l’uscita di uno di essi.

Patrizia Pellegrino ha infatti pagato lo scotto di essere una delle ultime entrate e sia i suoi coinquilini che il pubblico da casa le hanno fatto pagare il prezzo del biglietto. La speranza per gli autori è che anche gli altri nuovi ingressi capitanati dalla stellare Valeria Marini possano non pagare dazio e dunque dare al programma nuova linfa da far approdare sano e salvo lo show al 14 di marzo, data ufficiale della chiusura di questa edizione.

Gli autori del programma per non correre ulteriori rischi stanno scandagliando il panorama di Vip adatti a fare il nuovo ingresso ed in tal senso arriva una interessante indiscrezione che riguarda Eva Grimaldi. Stando alle anticipazioni di Dagospia, sembra infatti che l’attrice sia una seria candidata a fare il suo ingresso in casa per rimpolpare la sua già ricca apparizione dei reality show di casa nostra.

Alfonso Signorini annuncia un nuovo ingresso

Insieme al chiacchierato nuovo ingresso dell’attrice, nelle ultime ore è arrivata una nuova voce che di fatto conferma uno dei rumors sui nuovi possibili ingressi. Proprio come rivelato dal Tg5 la sera di lunedì scorso, l’attrice non sarà l’ultima ad entrare in casa ed il suo debutto nel programma sarà accompagnato da quello di Kabir Bedi, attore che i fan più navigati del programma ricorderanno come iconico Sandokan.