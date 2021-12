Patrizia Pellegrino eliminata al Grande Fratello Vip: il televoto premia Jessica e Lulù Selassié

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip va in scena una nuova eliminazione pronta a scombussolare gli equilibri di gioco. Al televoto, la scorsa puntata, sono finiti tre volti femminili del programma: le sorelle Lulù e Jessica, oltre a Patrizia Pellegrino. Il pubblico ha espresso la sua scelta e, nella diretta di questa sera, Alfonso Signorini annuncia il verdetto ufficiale: a dover abbandonare per sempre la Casa di Cinecittà è Patrizia Pellegrino.

Lulù Selassié, Jessica Selassié e Patrizia Pellegrino in nomination

Nuova eliminazione al Grande Fratello Vip e tre volti femminili pronti a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la permanenza nella Casa di Cinecittà.

Dalle nomination espresse nel corso della scorsa puntata sono usciti i nomi di Jessica Selassié, Lulù Selassié e Patrizia Pellegrino: una di loro questa sera è costretta ad abbandonare per sempre il gioco.

Per le sorelle Selassié il televoto non è una novità, essendo finite più di una volta. Se Lulù e Jessica sono sempre riuscite a scamparla, ad aver fatto i conti con il severo giudizio dei telespettatori è stata Clarissa, eliminata lo scorso lunedì.

Un verdetto che ha gettato le ‘Princess’ nello sconforto più totale, avendo perso un componente fondamentale del trio di sorelle. Oltre alle Selassié, però, al televoto per la prima volta c’è il nuovo ingresso Patrizia Pellegrino. Nel suo percorso l’opinionista tv ha più volte aperto il suo cuore, raccontando alcuni dolori della sua vita tra cui la scomparsa del figlio Riccardo.

Patrizia Pellegrino eliminata al Grande Fratello Vip

Tre percorsi differenti per tre donne che, nella Casa, hanno saputo raccontarsi senza filtri mettendosi a nudo con le proprie storie e il proprio vissuto.

Nel corso della puntata arrivano due verdetti importanti. Il primo è il comunicato inerente al primo concorrente salvo al televoto: a rimanere ancora nella casa è Jessica Selassié.

Il secondo verdetto, invece, sancisce l’eliminazione definitiva di Patrizia Pellegrino: è lei a dover abbandonare definitivamente la Casa. Dopo l’addio di Clarissa Selassié, le sorelle Jessica e Lulù restano così ancora in gioco supportate anche da Clarissa che, in studio, esulta per il verdetto.