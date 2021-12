Grande Fratello Vip arriva ad una svolta: quello che potrebbe accadere da qui a fine anno

Grande Fratello

Il Grande Fratello Vip si appresta a vivere le puntate più importanti della sesta edizione dedicata agli inquilini famosi della casa più spiata d’Italia. A partire dall’appuntamento in onda oggi venerdì 10 dicembre 2021 il conduttore Alfonso Signorini e gli autori tutti dovranno fare i conti in maniera ufficiale con la loro scelta di allungare il programma fino al 14 marzo 2022. Proprio durante la 26esima puntata del reality show più conosciuto della nostra televisione sarà comunicato in maniera ufficiale ai concorrenti l’allungamento della trasmissione con la conseguente patata bollente che passerà nella mani degli inquilini che dovranno scegliere e svelare i loro piani a stretto giro di posta.

Grande Fratello Vip6: per i concorrenti arriva l’ora della verità

Il mese di dicembre sarà di certo quello più intenso per i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip6 che verranno finalmente a conoscenza, in maniera ufficiale e non più bisbigliata, del lungo e corposo allungamento del programma. Durante la puntata di questa sera venerdì 10 dicembre 2021 Alfonso Signorini dovrebbe infatti annunciare la posticipata fine del programma, con la che passerà nelle mani dei concorrenti per la decisione finale.

Gli autori ed il conduttore dopo aver dato la notizia faranno si che i Vipponi abbiano un weekend di tempo prima di svelare lunedì 13 dicembre 2021 in confessionale ed in maniera ufficiale davanti al pubblico la loro decisione definitiva, proprio come accadde un anno fa nella quinta stagione del reality.

Sale quindi l’attesa del pubblico che in questi giorni si sta godendo le dirette dalla casa che hanno iniziato a svelare i piani dei concorrenti, che già da qualche tempo hanno iniziato a rendersi conto che l’ingresso degli altri Vip abbia potuto allungare il programma.

I più convinti di una eventuale uscita sono apparsi Katia Ricciarelli, Aldo Montano ed anche Manuel Bortuzzo ma non è escluso che anche altri concorrenti possano decidere di chiedersi alle spalle la porta rossa.

Grande Fratello Vip6: cosa vedremo nelle prossime puntate

Dalle decisioni dei concorrenti attualmente in gara dipenderà ovviamente tutta la strategia del reality per quello che riguarda eventuali nuovi ingressi. Facile intuire che a seconda di quanti Vipponi decideranno di abbandonare la casa la squadra del Grande Fratello Vip 6 dovrà poi scegliere con cura il numero di nuovi concorrenti da fare entrare.

In tal senso i rumors degli ultimi giorni resterebbero ancora appesi ad un filo perché è più che mai utile venire a conoscenza delle decisioni ufficiali del 13 dicembre ed in tal senso gli ingressi di Eva Grimaldi e Kabir Bedi resterebbero si in calendario ma ancora senza una data ufficiale.