Green Pass, in arrivo revoca per i soggetti positivi al Covid: la decisione del Ministero della Salute

Politica

Il Ministero della Salute ha annunciato un provvedimento per coloro che risultano positivi al Covid ma anche in possesso di Green Pass. In particolare, sarebbe al lavoro una revoca temporanea della certificazione. Ecco come potrebbe funzionare questo sistema.

Green Pass se si è positivi al Covid: la soluzione del Ministero

Al momento, la app VerificaC19 non dispone di strumenti per “bloccare” la validità del Green Pass di una persona che abbia contratto il Covid.

I soggetti positivi ma in possesso di certificazione, ottenuta anche a seguito del completamento del ciclo vaccinale, in linea teorica sono quindi in grado di superare i controlli per accedere al proprio posto di lavoro e in tutti quei luoghi in cui è obbligatorio esibire il certificato verde. Il loro Green Pass viene infatti riconosciuto come valido e per questo motivo il Ministero della Salute sta predisponendo un sistema in grado di revocare il Green Pass (o il Super Green Pass).

Green Pass, come funzionerà la revoca temporanea per i soggetti positivi

Questa problematica non riguarda solo l’Italia, perciò il Ministero intenderebbe ottenere una norma a livello europeo lavorando in concerto con il Garante della Privacy.

Questo sistema di “blocco” dei Green Pass dei soggetti positivi potrebbe funzionare con una blacklist, cioè una “lista nera” di certificazioni non valide che la app dovrebbe individuare e riconoscere, e potrebbe essere inserito in un prossimo aggiornamento della app VerificaC19.

Al momento, se un individuo positivo è scoperto a non rispettare la quarantena, è soggetto a una sanzione.

Revoca del Green Pass, il caso che ha evidenziato la falla nel sistema di controllo

Questo difetto nel sistema di controllo del Green Pass è stato portato alla ribalta dal caso di un ragazzo milanese, consapevole di aver contratto il Covid in forma lieve, che avrebbe violato la quarantena per recarsi a Torino in treno, dalla propria fidanzata.

L’allarme sanitario sarebbe scattato in seguito al sistema di tracciamento negli hotel e, in questo caso, il soggetto positivo avrebbe ricevuto la sanzione prevista dalla normativa ma anche una denuncia.