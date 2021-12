Memo Remigi e Barbara D’Urso: il botta e risposta tra i due ex continua. La precisazione del cantante

Programmi TV

Memo Remigi è presenza fissa di alcuni fortunati programmi della Rai. Il cantante è parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e il sabato sera di scatena nella pista di Ballando con le Stelle. L’artista si esibisce in coppia con Maria Ermachkova e le sue esibizioni hanno convinto la giuria tanto che l’ha sponsorizzato e portato alla semi-finale.

Le capacità nel campo del ballo di Memo Remigi hanno stupito i telespettatori, ma il cantante sta facendo parlare di sé anche per la lunga polemica con Barbara D’Urso. I due volti noti della televisione italiana hanno avuto una storia nel passato.

Adesso Memo Remigi è tornato sulla questione, replicando a Barbara D’Urso.

Memo Remigi e Barbara D’Urso: i botta e risposta degli ultimi tempi

Memo Remigi e Barbara D’Urso hanno avuto una storia in passato. Si sono frequentati, infatti, quando la conduttrice aveva solo 19 anni e il cantante ben vent’anni più di lei. La relazione amorosa è stata importante e duratura, ma Memo Remigi si era già precedentemente sposato.

Da qui è nata la polemica. Memo Remigi ha dichiarato, a Vanity Fair, che la storia con Barbara D’Urso aveva provocato la fine del suo matrimonio.

La moglie l’avrebbe cacciato anche via di casa per la sua relazione con la conduttrice.

Barbara D’Urso ha replicato a queste dichiarazioni direttamente a Pomeriggio 5: “Voglio fare… Una piccola precisazione… Rilascia delle interviste in cui parla moltissimo di me; di una storia di amore vera, reale, avvenuta quando io avevo 19 anni… La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito sua moglie con me“. La conduttrice televisiva ha voluto precisare che non ha mai avuto una relazione con un uomo sposato: “Devo precisare… Non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un’ora, né di un giorno, né di 4 anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa“.

Memo Remigi replica di nuovo a Barbara D’Urso

Memo Remigi e Barbara D’Urso continuano a battibeccare a distanza sulla loro storia d’amore del passato. Dopo la replica della conduttrice a Pomeriggio 5, Memo Remigi ha detto di nuovo la sua in un’intervista al settimanale Mio.

Stavolta, Memo Remigi ha ammesso che la separazione con la moglie era già avvenuta all’epoca della storia con Barbara D’Urso: “Barbara era una ragazzina, ho cercato di aiutarla e di proteggerla un po’.

C’è stato un rapporto, mi ero separata da mia moglie per altre situazioni, non ho lasciato mia moglie per lei. Ma davvero preferirei non parlarne, non ho trovato carino il suo intervento infelice a Pomeriggio 5“.