Uomini e Donne anticipazioni 10 dicembre: il ritorno di Gemma Galgani, Andrea Nicole Conte verso la scelta

Uomini e Donne

Gemma Galgani è la protagonista assoluta di Uomini e Donne, longevo dating show di Canale 5. La Dama torinese partecipa al programma televisivo da un decennio e il pubblico è ormai affezionato alle sue vicende amorose. Negli anni, Gemma Galgani ha fatto appassionare i telespettatori con relazioni amorose sempre coinvolgenti, come quella con Giorgio Manetti. Ma, fino a oggi, tutti i suoi rapporti amorosi sono finiti male.

In questo periodo Gemma Galgani, ha dovuto affrontare anche un problema di salute. La Dama torinese ha, infatti, contratto il Covid-19. Quindi, per molte puntate Gemma Galgani non è stata presente in studio, ma, secondo le anticipazioni della puntata del 10 dicembre, le cose potrebbero cambiare.

A Uomini e Donne tornerà Gemma Galgani, dopo superato la battaglia con il Covid-19, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 10 dicembre: Gemma Galgani e Leonardo finalmente di presenza

Gemma Galgani ha presenziato alle ultime puntate di Uomini e Donne direttamente da casa, in collegamento video. La Dama torinese, infatti, è risultata positiva al Covid-19 ed è stata posta in isolamento.

Tina Cipollari ha approfittato della situazione per indirizzarle delle frecciatine ironiche.

Durante questo periodo di lontananza, Gemma Galgani ha comunque conosciuto un nuovo Cavaliere. Si tratta di Leonardo, che ha scelto di partecipare al dating show proprio per corteggiare la Dama torinese. Tra i due il feeling sembra importante, malgrado non si siano mai visti.

Adesso, nella puntata del 10 dicembre, secondo le anticipazioni, sembra che Gemma Galgani tornerà nello studio di Uomini e Donne e i due potranno incontrarsi.

Uomini e Donne anticipazioni 10 dicembre: Andrea Nicole Conte mostra la sua preferenza?

Andrea Nicole Conte è la tronista più apprezzata dei quattro scelti per l’avvio della stagione 2021/2022. La ragazza ha saputo raccontarsi con facilità e toccare il cuore dei telespettatori.

Nello studio del dating show, Andrea Nicole Conte ha creato due rapporti speciali, quello con Ciprian Aftim e quello con Alessandro Verdolini. Anche se sembra sempre più presa del primo dei due, la tronista non si è mai sbilanciata in modo più netto.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 10 dicembre, Andrea Nicole Conte potrebbe far notare la sua preferenza per uno dei due corteggiatori, visto che la scelta si avvicina.