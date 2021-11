Gemma Galgani ha il Covid e salta Uomini e donne: l’indiscrezione sulla Dama, le sue condizioni di salute

TV e Spettacolo

Gemma Galgani è risultata positiva al Covid e ha quindi dovuto dare forfait alle ultime registrazioni di Uomini e donne. La dama torinese è stata assente in studio nella puntata registrata il 13 novembre, sebbene sia riuscita comunque a prendervi parte in collegamento da casa. Attualmente in quarantena, le condizioni della donna non sarebbero preoccupanti.

Gemma Galgani ha il Covid e salta Uomini e donne: l’indiscrezione

Uomini e donne è costretto a fare i conti con una intricata situazione legata al Covid-19.

Stando ad alcune indiscrezioni condivise dal profilo Instagram uominiedonneclassicoeover e riportate da Fanpage.it, Gemma Galgani è risultata positiva al virus. A fornire la notizia sono le anticipazioni della registrazione della puntata di sabato 13 novembre, che ha visto la donna assente in studio. Nonostante l’intoppo, la dama avrebbe comunque partecipato allo show in collegamento da casa, dove attualmente è costretta a rimanere per sottoporsi al consueto periodo di quarantena dopo essere stata contagiata.

Sempre secondo tali indiscrezioni, le condizioni di salute di Gemma Galgani sarebbero buone e non avrebbe gravi sintomi.

Quello che è certo è che non la rivedremo in studio tanto presto, considerato il periodo di quarantena che si trova costretta a scontare.

Gemma Galgani grande protagonista anche in questa edizione

Gemma Galgani resta comunque una delle grandi protagoniste di Uomini e donne e, anche nel corso di questa edizione, ha fatto parecchio parlare di sé. La popolare dama torinese di 71 anni, volto simbolo del programma di Maria De Filippi, anche quest’anno si è messa in gioco alla ricerca dell’amore. Ma, di contro, ha sinora ricevuto solo scottanti delusioni.

Ultima quella che vede coinvolto Costabile e l’ennesimo flop d’amore, con il Cavaliere che ha deciso di troncare in maniera definitiva i rapporti con la Dama.

Una stagione che, anche quest’anno, ha visto coinvolte Gemma Galgani e la severissima Tina Cipollari in duri scontri in studio. L’opinionista, con il suo fare estremamente sincero, ha rivolto più di un rimprovero alla dama torinese. Uno scontro che, sicuramente, è destinato a proseguire anche nel corso delle prossime settimane, in attesa del rientro di Gemma in studio dopo il periodo di quarantena.