Verissimo anticipazioni: ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin in onda sabato 11 e domenica 12 dicembre

Silvia Toffanin apre le porte del suo caratteristico studio per fare spazio all'arrivo dei tanti amici Vip che si concederanno alle sue sentite interviste. Chi ci sarà in studio al suo fianco.

Torna in televisione Silvia Toffanin con un nuovo doppio appuntamento settimanale della sua storica trasmissione su Canale 5. Verissimo va in onda trasmesso sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 a partire dalle ore 16:30 e mostrerà al pubblico della rete Mediaset i racconti personali e le esperienze vissute a cuore aperto dagli ospiti che arrivano nel caratteristico studio a sedersi di fronte alla conduttrice. Tutti i nomi degli ospiti che saranno presenti in trasmissione per le interviste della conduttrice nelle due puntate di questa settimana che vanno in onda l’11 e 12 dicembre.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 11 dicembre

Per la gioia dei suoi affezionati telespettatori, la trasmissione di Verissimo torna in onda su Canale5 con il suo consueto doppio appuntamento nel quale a fare da padrona di ci sarà Silvia Toffanin, come sempre accompagnata da tantissimi ospiti.

La puntata di sabato 11 dicembre va in onda a partire dalle ore 16.30 su Canale 5 ed in contemporanea in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sull’applicazione apposita.

I primi ospiti settimanali saranno Myrta Merlino e Marco Tardelli, con la nota giornalista di La7 ed il campione del mondo di calcio si racconteranno al pubblico come mai fatto prima. Successivamente arriverà in studio la prorompente ed energica Elettra Lamborghini che ci parlerà dei suoi progetti musicali e non solo.

Per ultimo ma non meno importanti farà compagnia alla conduttrice anche l’amatissimo Gerry Scotti.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 12 dicembre

Nel secondo appuntamento settimanale con la trasmissione di domenica 12 dicembre 2021 a partire dalle ore 16:30 saranno presenti in studio l’apprezzatissimo cantautore Ermal Meta che si racconterà alla Toffanin tanto quanto la coppia della televisione formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, storici conduttori di Striscia la Notizia.

Per lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip arriverà in studio anche la show girl Patrizia Pellegrino, ultima ad uscire dalla casa del reality show.