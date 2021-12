Almeno 20 tornado si abbattono sugli USA, circa 50 le vittime: il raro evento sintomo della crisi climatica

Cronaca dal Mondo

Gli Stati Uniti hanno assistito a una serie di tornado che si sono abbattuti nel Midwest nella serata di venerdì, lasciando una scia di distruzione al loro passaggio. Il fenomeno, che raramente si verifica in questo periodo dell’anno, avrebbe causato decine di vittime e diversi feriti. I tornado, che sarebbero stati circa 24, sono tra gli osservati speciali tra gli scienziati per quanto riguarda lo studio della crisi climatica. Questi fenomeni meteorologici saranno sempre più frequenti e violenti, secondo i ricercatori, e colpiranno ancora più duramente zone dove si verificano normalmente come gli Stati Uniti.

Serie di tornado colpisce gli USA: ci sarebbero 50 vittime

Sono 5 gli Stati colpiti da circa 24 tornado nella notte di venerdì. Una serie devastante che ha investito il Midwest, in particolare Kentucky, Arkansas, Missouri, Tennessee. Edifici distrutti e un bilancio spaventoso di vittime che, secondo la CNN, sarebbero almeno 50 nella zona sud-occidentale del Kentucky, ma il numero sembra destinato a salire. Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha descritto l’evento climatico come “storico“, e ha dichiarato lo stato di emergenza mobilitando la Guardia Nazionale.

Holy shit there were two tornadoes in the ground at one point. This is what destroyed the Edwardsville warehouse pic.twitter.com/YXLBsOjmyu — Kentopher 🎄☃️❄️ (@KRSchippler) December 11, 2021

Altre due vittime sono state scoperte in una casa di cura a Monette, Arkansas, dove ci sarebbero anche 5 feriti. In Illinois alcuni operai, si parla di almeno 100 persone, sono rimasti intrappolati in una magazzino Amazon poco fuori St. Louis, a causa del crollo del tetto.

Just a heartbreaking scene at Monette Manor Nursing Home. Prayers that somehow everyone is ok. #arwx pic.twitter.com/kRNcpznNo2 — Brian Emfinger (@brianemfinger) December 11, 2021

Le operazioni di ricerca e salvataggio per gli operai intrappolati sono ancora in corso. Intere città sono state spazzate via, come Mayfield, Kentucky, il cui centro è stato attraversato e distrutto da un violento tornado.

L’evento parte di un’unica tempesta: il primo Quad-State tornado nella storia USA

L’ondata di tornado sarebbe parte di un’unica grande tempesta che si è estesa per circa 350 km dal Nord-Est dell’Arkansas al Kentucky occidentale. Negli Stati Uniti sarebbe il primo “Quad-State tornado”, per marcare il sorpasso con il “Tri-State Tornado” (per il numero di Stati coinvolti), che si è verificato nel 1925.

This is the Outskirts of Mayfield, KY. Hard to make a path in to downtown because roads are impassable with the amount of debris in the road pic.twitter.com/VaIngBIWNU — Brandon Lane (@INstormchasing) December 11, 2021

Se l’evento del secolo scorso rimane uno dei tornado più devastanti della storia statunitense, la serie registrata questa notte potrebbe raggiungere il primato per la lunghezza del tragitto percorso.

Si è inoltre superata la media mensile di tornado che si verificano normalmente in sole 12 ore, come rimarca il meteorologo della CNN Derek Van Dam, che sottolinea l’eccezionalità dell’evento a dicembre.

La crisi climatica che intensifica i fenomeni meteorologici estremi

L’ondata di tornado rientra nello scenario che vede intensificarsi i fenomeni meteorologici estremi previsto dagli scienziati nell’ambito della crisi climatica. Con l’aumento delle temperature, un’atmosfera più instabile è in grado di mantenere più umidità che, scontrandosi con il fenomeno del wind shear, cioè con la presenza di variazioni nella direzione e intensità dei venti, dà vita a quelle supercelle da cui si originano i tornado.

Questi aumentano per intensità e durata, portando a tornado fuori stagione come quello che si è verificato il 10 dicembre, circa 4 mesi in anticipo rispetto alla stagione in cui si registra il picco.