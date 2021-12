Claudio Baglioni, seconda puntata di Uà – Uomo di varie età: il video con gli ospiti della seconda serata

Programmi TV

Torna in televisione l'immenso show messo in piedi dal cantante romano. il secondo appuntamento di Uà - Uomo di varie età portarà sul piccolo schermo una marea di ospiti pronti ad esibirsi ed a duettare con Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni si appresta a condurre la seconda serata evento che lo ha messo al centro dell’attenzione con il racconto della sua lunga ed amatissima carriera. La seconda delle tre puntate di Uà – Uomo di varie età va in onda su Canale5 sabato 11 dicembre 2021 e mostrerà un parterre di ospiti davvero invidiabili. Pio e Amadeo, Gianni Morandi ed Andrea Bocelli sono solo alcuni degli amici che lo raggiungeranno nello sconfinato palco da 1000 metri quadri allestito per mettere in scena uno spettacolo davvero unico ed entusiasmante. Scopri tutti gli ospiti della seconda serata evento che faranno compagnia insieme al cantante ai tanti milioni di telespettatori.

Uà – Uomo di varie età: la seconda puntata dello show

Claudio Baglioni torna in onda su Canale5 sabato 11 dicembre 2021 alle ore 21:30 circa con la seconda imperdibile puntata di Uà – Uomo di varie età. Il mastodontico show messo in piedi dalla squadra del cantante, che vanta come braccio destro l stimato coreografo Giuliano Peparini in qualità di direttore artistico, si appresta a vivere un secondo appuntamento ricchissimo di musica ed ospiti provenienti dal nostro mondo dello spettacolo.

Il cantante è pronto a dare maggiore corpo agli ascolti del primo appuntamento, fermatisi al 14% di share ed ampiamente dietro la proposta di Rai1, puntando in maniera decisa su di un cast di ospiti davvero impressionante. Scopriamo chi sarà al centro del palco con lui a cantare e ad esibirsi per il pubblico.

Uà – Uomo di varie età: tutti gli ospiti della seconda puntata

Claudio Baglioni anche in occasione della seconda serata evento di Uà – Uomo di varie età avrà un parterre di ospiti da far impazzire i telespettatori collegati da casa.

A fargli compagnia al grido di La vita è uno spettacolo e che spettacolo è la vita ci saranno infatti una moltitudine di amici del conduttore, che vede impegnato in primis l’altro capitano coraggioso Gianni Morandi.

Ad esibirsi sul palco immenso della trasmissione anche il duo comico di Pio e Amedeo, la voce potente e senza eguali di Andre Bocelli, l’istrionico Achille Lauro ed il re del blues italiano Zucchero. A far ridere il pubblico da casa ci penserà anche Giorgio Panariello mentre per farlo emozionare la trasmissione potrà contare su Antonello Venditti.

Guarda il video con gli ospiti: