Esplode un palazzo a Ravanusa, si scava tra le macerie. Il sindaco chiede aiuto: “È un disastro”

Cronaca Italia

Terrificanti immagini quelle che arrivano da Ravanusa, in provincia di Agrigento. Una palazzina è esplosa apparentemente a causa di una bombola di gas: il sindaco del paese ha diramato in appello tramite i social per chiedere aiuto alla cittadinanza.

Bombola di gas esplosa in uno stabile: si cercano sopravvissuti

La notizia è stata battuta pochi minuti fa dalle agenzie di stampa. Una bombola di gas è esplosa in uno stabile in Galileo Galilei a Ravanusa, comune italiano di circa 11 mila abitanti facente parte del libero consorzio comunale di Agrigento.

A causa dell’esplosione, il palazzo è crollato e potrebbero esserci ancora superstiti sotto le macerie. Al lavoro ci sono vigili del fuoco provenienti da Canicattì, Agrigento e Licata: le fiamme, si vede dalle immagini che stanno circolando in rete, sono ancora alte e vanno domate. Solo a quel punto si potrà scavare.

🔴 #Ravanusa (AG), crollo palazzina dovuto probabilmente a un’esplosione, #vigilidelfuoco al lavoro per spegnere le fiamme e verificare la presenza di persone coinvolte [#11dicembre 21:30] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 11, 2021

Ansa riferisce che l’esplosione della bombola di gas a Ravanusa avrebbe coinvolto non solo l’edificio crollato ma anche quelli nelle vicinanze. Numerose le persone sul posto, accorse per dare una mano e cercare amici e familiari residenti in quello stesso stabile.

Il sindaco di Ravanusa lancia l’appello: “È un disastro”

Con un breve video in diretta dal suo profilo Facebook, il sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo ha lanciato l’appello.

Ha detto: “Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro“. Dai video che circolano, si vede il fondo della strada in fiamma e macerie ovunque, uno scenario terrificante ma permane la speranza di trovare dei superstiti.

Solo poche settimane fa, un episodio simile: una palazzina è esplosa a Cancello Scalo, frazione del comune casertano di San Felice a Cancello.

In questo caso si sono registrate delle vittime: un’anziana coppia non è riuscita a fuggire prima del crollo ed è morta a poche ore di distanza, invani i tentativi di salvarli.