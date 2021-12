Giovanna Cantarero uccisa a Catania: c’è un indagato per l’omicidio della 27enne di Misterbianco

Cronaca Nera

Prima svolta nell’omicidio di Giovanna Canterero, la giovane donna uccisa venerdì 10 dicembre fuori dal panificio in cui lavorava, in provincia di Catania. Per l’omicidio è infatti indagato un uomo attualmente irreperibile. Forte il cordoglio degli amici, dei cittadini e della comunità della 27enne madre di una figlia piccola.

Ricercato l’ex compagno di Giovanna Canterero: le indagini della Procura

Ventiquattro ore la tragica morte della 27enne Giovanna Cantarero, la Procura di Catania è pronta a muoversi nei confronti di un sospettato: le fonti locali riportano infatti che sarebbe ricercato l’ex compagno di Giovanna, del quale non sono state diffuse le generalità.

A quanto si apprende, però, l’uomo risulta irreperibile ed è indagato per via di una relazione burrascosa tra i due, mai emersa o denunciata però fino ad ora. Gli inquirenti quindi sono propensi a seguire la pista del femminicidio e sarebbe l’ennesimo drammatico caso di un anno nero per l’Italia. Al 5 dicembre sono 110 vittime donne di cui 94 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 64 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.

Viene inoltre riferito che l’uomo non sarebbe il padre della figlia di Giovanna Cantarero e suo ex convivente. Ci sarebbe inoltre una testimone dell’omicidio: un’amica della 27enne, uscita assieme a lei dal panificio nella serata di venerdì, a Misterbianco.

L’omicidio di Giovanna Cantarero: uccisa fuori dal posto dove lavorava

La ricostruzione dell’omicidio di Giovanna Cantarero parte proprio dal luogo di lavoro in via Alfredo Nobel. Una volta uscita, la 27enne sarebbe stata avvicinata da un uomo che ha premuto più volte il grilletto. Fatale un colpo ricevuto in testa, che l’ha uccisa sul colpo.

L’amica di Giovanna, in stato di shock ma interrogata dagli investigatori, non ha potuto confermare l’identità del killer, che avrebbe agito a volto coperto.

Unanime il cordoglio di familiari, amici e compaesani di Giovanna. Tra loro anche il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, che secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud ha dichiarato: “Fin da ieri notte stiamo seguendo costantemente l’evolversi della vicenda che ha visto la drammatica uccisione di una donna nel quartiere di Lineri. Sebbene non siano ancora confermati i contorni del fatto e le indagini siano in corso, siamo di fronte a un episodio triste e doloroso, motivo di forte preoccupazione per tutta la nostra comunità“.

E ancora: “Abbiamo sospeso per la giornata di oggi le manifestazioni natalizie previste sul territorio. L’Amministrazione comunale è al fianco delle forze dell’ordine per far luce su quanto accaduto“.