Il Grinch: il film di Natale in onda in prima visione su Italia 1. La trama e la voce del Grinch

Su Italia1 sabato 11 dicembre va in onda uno dei film di Natale più noti di sempre. Torna il Grinch, nella versione del 2018.

Prosegue anche per Italia1 la marcia di avvicinamento al Natale con la sua nota programmazione di film per tutta la famiglia. La scelta della rete per la prima serata di sabato 11 dicembre 2021 ricorda un grande classico della cinematografia mondiale da trovare sotto l’albero, noto a tutti gli appassionati: del resto chi ha dimenticato l’avventura del Grinch, quello iconico con Jim Carrey? Questa volta però è un altro Grinch, quello diretto da Yarrow Cheney e Scott Mosier del 2018.

Il Grinch: le curiosità sul film icona del Natale e il doppiaggio

Il Grinch va in onda sabato 11 dicembre in prima serata dalle 21.20 su Italia 1.

Il protagonista, il famoso Grinch della storia, è doppiato nella versione originale da Benedict Cumberbatch e da Alessandro Gassmann nella versione italiana. Il film nasce dal racconto omonimo del 1957 dal Dr. Seuss ed è uscito nelle sale italiane il 29 novembre 2018. La storia, nemmeno a dirla, è quella a cui tutti gli amanti del film di Natale sono abituati e il protagonista è il solito cattivone verde.

Il Grinch: la trama della pellicola

Nella città di Chissarà il Natale è una cosa seria ed i suoi abitanti, i ChiNonSo, attendono con ansia questo giorno magico.

Non è però della stessa idea il Grinch, un essere stranamente verde che abita in solitudine sulla montagna che sovrasta il piccolo paese situato in un fiocco di neve, che ha tutte le intenzioni di rovinare questa festività tanto detestata da lui.

Nell’intento di mettere i bastoni tra le ruote all’intera popolazione di ChiNonSo, il Grinch si recherà in città per scombussolare i loro piani ma farà l’incontro con una piccola bambina di nome Cindy Lou che gli cambierà la vita.

La bimba dispiaciuta per la sua condizione di solitudine, decide di invitare il Grinch come mastro allegro del prossimo Natale innescando una serie di eventi che spiegheranno tanto del passato dell’essere verde e che cambieranno l’interò ChiNonSo.

Guarda il trailer: