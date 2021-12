Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié di nuovo vicini al Grande Fratello Vip: la coppia ritrova la serenità

Grande Fratello

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono riavvicinati al Grande Fratello Vip, segno di una ritrovata complicità ed intesa. Dopo il bacio appassionato di poche ore fa, la coppia di giovanissimi coinquilini ha fatto il punto sul loro rapporto e anche negli occhi del giovane nuotatore è ritornata una luce diversa. “Con la serenità che abbiamo ritrovato, ci si può anche divertire” la confessione ad Alfonso Signorini.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: il massaggio del riavvicinamento

La passione nella Casa del Grande Fratello Vip è tornata a travolgere Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Dopo un breve periodo di distacco, segnato da silenzi e incomprensioni, la coppia si è gradualmente riavvicinata negli ultimi giorni. Galeotto è stato, in particolare, un massaggio rassodante fatto dal nuotatore alla ‘Princess’, coricata a letto. Un’occasione per rinvigorire il fuoco della passione che appariva sopito sino a poco tempo prima.

In salone, nella puntata di questa sera, Manuel Bortuzzo confessa di aver ritrovato una sintonia e un feeling con Lulù. In riferimento all’intimo massaggio, il ragazzo rivela: “Quello è stato un momento che ci ha fatto capire.

Con la serenità che abbiamo ritrovato, ci si può anche divertire“.

Lulù Selassié e la ritrovata sintonia con Manuel Bortuzzo: “Sono molto felice“

Ma nella Casa non è bastato un solo massaggio perché, travolti dalla passione, la coppia si è anche lasciata andare ad un lungo e appassionato bacio in bocca.

La clip ripercorre quei momenti di profondo sentimento e trasporto in cui, intimi in camera da letto, Manuel e Lulù si sono baciati. “Però è servito per capire come rispettarci a vicenda. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui. Guarda che non è scontato o normale” le parole del ragazzo in riferimento al periodo di distacco da lui voluto.

La coppia ha ritrovato la sintonia e anche la ‘Princess’ adesso è decisamente più tranquilla: “Provo dei sentimenti molto belli e forti per Manuel, ce lo siamo detti e ce lo siamo fatti capire. Ovviamente sono molto felice e questo è quello che mi basta“.