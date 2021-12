Sapiens – Un solo pianeta: su Rai3 la nuova puntata del programma presentato da Mario Tozzi

Programmi TV

Rai3 nella prima serata di sabato 11 dicembre 2021 continua ad ospitare Mario Tozzi e la sua ultima interessante fatica televisiva dal titolo Sapiens – Un solo pianeta. La nuova puntata di stagione offre ai telespettatori un viaggio inedito ed inaspettato per cogliere le diverse sfumature del vivere sulla Terra, presentando un modo differente di vedere il nostro pianeta e coglierne gli aspetti più veloci, mutevoli e fragili del gigante che ci vive sotto i piedi. Tutto questo sarà al centro del nuovo appuntamento che andrà in onda a partire dalle ore 21:45 con il divulgatore scientifico che ci porterà alla scoperta degli effetti che hanno le nostre azioni sulla vita del pianeta Terra.

Sapiens – Un solo pianeta: il nuovo appuntamento in onda su Rai3

Torna in televisione il divulgatore scientifico Mario tozzi con la trasmissione da lui ideata e condotta sapientemente. Il programma Sapiens – Un solo pianeta va in onda in prima serata su Rai3 con il quinto appuntamento di questa nuova stagione a partire dalle ore 21:45 circa.

Il divulgatore scientifico farà compagnia agli spettatori della trasmissione con un nuovo viaggio da godere attraverso i suoi approfondimenti tra il passato, il presente ed il futuro non solo della nostra specie ma anche del pianeta che popoliamo.

Sabato 11 dicembre 2021 il conduttore racconterà al pubblico di come la nostra amata Terra viva i cambiamenti che stiamo provocando senza renderci conto che gli effetti delle nostre azioni sono molto più ravvicinati dei tempi molto lunghi, come secoli o millenni che pensiamo di avere per porre rimedio.

Sapiens – Un solo pianeta: gli argomenti della quinta puntata

Nel corso della quinta puntata l’attenzione sarà infatti rivolta a come gli esseri umani non si rendano conto di ciò che stanno provocando alla Terra che loro stessi abitano.

Impegnati a vivere freneticamente la vita di tutti i giorni, sono infatti in pochi a rendersi conto di ciò che si provoca attraverso le microtrasformazioni che stiamo apportando.

Mario Tozzi viaggerà da una parte all’altra del pianeta Terra con un team di giovani ricercatori che mostreranno le invisibili trasformazioni in atto nel mondo della natura e che noi stessi stiamo provocando, con la speranza che gli spettatori possano capire cosa stiamo provocando alla Terra.