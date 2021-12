Vincenzo Spadafora e il coming out in tv, a Verissimo l’ex ministro rivela: “L’ho fatto anche per me stesso”

Programmi TV

Vincenzo Spadafora ha ricordato il suo coming out in diretta tv, quando ha rivelato pubblicamente il proprio orientamento sessuale. Le intime confessioni dell'ex ministro a Verissimo.

Vincenzo Spadafora ripercorre la sua storia in una lunga intervista a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, il politico ha aperto il suo cuore raccontando anche l’importante gesto che ha di fatto svoltato la sua vita privata: il coming out. Ora privo di maschere e segreti, l’ex ministro ha deciso di vivere la sua vita nel segno della libertà e rivela: “Sono ancora single“.

Vincenzo Spadafora: ospite a Verissimo dopo il coming out

L’ex ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora rivela a Verissimo tutte le sue sensazioni dopo il coming out in diretta televisiva.

Ospite poche settimane fa di Fabio Fazio, a Che tempo che fa l’esponente del Movimento 5 Stelle ha rivelato a tutti la sua omosessualità liberandosi così di un macigno che si portava avanti da tanto, troppo tempo. La sua confessione era arrivata in seguito all’acceso dibattito politico sul Ddl Zan, poi affossato in Senato, diventando così testimone di una battaglia per i diritti che l’ha visto e lo vede tuttora combattere in prima linea.

Nel salotto di Silvia Toffanin Spadafora ha parlato di una libertà finalmente raggiunta e, nel suo libro Senza Riserve, ha ripercorso la sua storia caratterizzata anche dalla consapevolezza del proprio orientamento sessuale.

Vincenzo Spadafora e il coming out: “L’ho fatto per due motivi“

Vincenzo Spadafora ricorda quell’ospitata a Che tempo che fa, quando aprì il suo cuore svelando di essere omosessuale: “Io penso che la vita privata delle persone dovrebbe essere tale, nessuno dovrebbe avere l’obbligo di raccontare la propria vita privata. Io però l’ho fatto per due motivi: intanto l’ho fatto nel momento in cui ricopro un incarico pubblico e quindi credo che, chi come me ha una responsabilità politica, debba testimoniare le sue battaglie anche attraverso una testimonianza personale.

E poi anche perché, in questo momento, sul tema dei diritti credo che ci sia un momento di arretramento culturale del nostro Paese. Io ho il privilegio di poterlo fare in tv, e spero che questo possa essere una testimonianza per tutti quelli che non hanno questa possibilità“.

Oltre a trasmettere un messaggio di speranza e coraggio, l’ex ministro ha voluto prendere questa decisione anche per se stesso: “E poi l’ho fatto anche per me stesso, perché credo di avere anche io il diritto di potermi vivere la mia vita in tranquillità e nel rispetto di tutti.

Ma anche senza dovermi nascondere“.

Vincenzo Spadafora rivela di essere single

Vincenzo Spadafora, continuando il suo flusso di confessioni ai microfoni di Silvia Toffanin, ricorda anche l’emozione vissuta quel giorno dopo il coming out: “Mi sono sentito benissimo. Il pomeriggio credo di aver pianto tre ore prima del momento in cui poi ho parlato del mio orientamento sessuale. La sera mi sono detto: ‘Dormirò alla grande’. Invece non ho dormito tutta la notte, forse sarà stata anche la tensione.

E poi perché avevo voglia di vedere i commenti e rispondere ai tanti messaggi“. Molte persone a lui care non erano a conoscenza della confessione che di lì a breve avrebbe fatto in diretta tv: “Amici e familiari non lo sapevano, e hanno reagito molto bene per fortuna“.

Ad oggi il cuore del politico è libero, come rivela: “Sono ancora single, vediamo che cosa ci riserva la vita“.