All Together Now – La musica è cambiata: Michelle Hunziker presenta la semifinale. Chi sono i cantanti

Programmi TV

Domenica 12 dicembre 2021 va in onda la semifinale del programma dedicato al talento delle voci in gara. La puntata svelerà quali saranno i concorrenti ad andare a caccia della finale che pùò premiarli con un montepremi da 100mila euro.

Michelle Hunziker continua a condurre il lungo viaggio verso la finale di All Together Now in programma settimana prossima. Il programma vivrà una tappa fondamentale in occasione della sua semifinale di domenica 12 dicembre 2021 quando i 4 puntuali giudici Anna Tatangelo, Francesco Renga, J-Ax e Rita Pavone e tutto il muro di 100 giurati sancirà i talenti che strapperanno il pass per l’atto conclusivo dell’emozionante gara. Gli 8 concorrenti rimasti ancora nella gara di All Together now – La musica è cambiata andranno quindi alla ricerca della finale dello show che può consegnare loro il premio del valore di 100mila euro.

Il programma torna in onda oggi domenica 12 dicembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa in compagnia del sempre l’attento muro e dei 4 giudici pronti a correggere il loro giudizio.

All Together now – La musica è cambiata: il settimo appuntamento di stagione

Domenica 12 dicembre 2021 torna Michelle Hunziker alla conduzione dell’attesa semifinale di All Together now – La musica è cambiata. La settima puntata del talent presenterà infatti i nomi dei talenti che si conquisteranno la finale del programma che si terrà domenica 19 dicembre 2021.

Gli otto cantanti rimasti in gara cercheranno dunque di strappare il biglietto per l’appuntamento conclusivo del talent che dovranno convincere per l’ultima volta il severo muro di 100 personaggi provenienti dal mondo dei social e della musica posti di fronte a loro, passando poi all’inderogabile giudizio dei 4 coach presenti sul palco al fianco della conduttrice.

All Together now – La musica è cambiata: i concorrenti in gara alla ricerca della finale

Rita Pavone, Anna Tatangelo, J-Ax ed ovviamente anche Francesco Renga avranno nuovamente il compito di sancire quali saranno le voci meritevoli di raggiungere la finale della prossima settimana.

Il premio finale di 100mila euro continua a fare gola agli agguerriti concorrenti ancora in gara con l’ambito riconoscimento economico che spetterà solo ad uno di loro. I talenti a battagliarsi l’ambito premio saranno ben 8, dopo che nella scorsa puntata ha dovuto abbandonare il palco della trasmissione la giovanissima Gloria Tumbarello.

Ecco quindi chi saranno i cantanti che vedremo battagliare in cerca della finale: Samir Abass, Jalisse Bascià, Vincenzo Cantiello, Michelangelo Falcone, Gaetano Schettini, Matteo Stranieri, Michelle Perera e Giacomo Voli.