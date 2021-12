Amici 2021 anticipazioni puntata 12 dicembre: un appuntamento ricco di grandi ospiti

Programmi TV

La nuova puntata di Amici che verrà trasmessa domenica 12 dicembre 2021 mostrerà al pubblico una carrellata di ospiti eccezionali. Il pubblico da casa avrà la possibilità di ascoltare e gustarsi le esibizioni, tra gli altri, di Marco Mengoni e Riki che spezzeranno i ritmi serrati della puntata che metterà a dura prova la permanenza in classe di alcuni giovani talenti. Le anticipazioni di Amici 2021 della puntata del 12 dicembre sono ricche non solo di ospiti ma anche di gare da superare con l’interpretazione di alcune cover per i cantanti che saranno giudicate da un ospite d’eccezione come Sabrina Ferilli che manderà in sfida i peggiori della prova.

Scopri tutto quello che accadrà nella prossima puntata del talent presentato da Maria De Filippi.

Amici 2021 anticipazioni puntata 5 dicembre

La puntata del 12 dicembre di Amici 2021 fornirà innanzitutto i verdetti delle sfide che vedono coinvolti i ballerini e cantanti della scuola, con l’attesa dei fan che sarà ripagata dal fatto che tutti i loro beniamini abbiano superato le difficili prove in questione e nessuno di loro dovrà abbandonare la scuola.

Le prove degli sponsor saranno vinte da LDA per Oreo e da Mattia per quella di Tim e poi ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi inediti di Alex, Aisha e Rea. Le brutte notizie arriveranno invece per bocca di Alessandra Celentano che sospende la maglia a Cosmery, come se stesse ancora difendendo la sua Virginia ormai fuori dalla scuola.

Amici 2021 anticipazioni puntata 12 dicembre: tutti gli ospiti in studio

Il piatto forte del nuovo appuntamento di Amici 2021 sarà sicuramente quello degli ospiti presenti in studio. I telespettatori del programma potranno infatti godere di tanti e famosi ospiti come poche altre volte era accaduto prima d’ora.

Farà il suo ritorno a casa il vincitore del programma Riki per cantare il suo ultimo brano inedito ed a fargli compagnia come ospite ci saranno sia il gruppo de Il pagante ed anche la sempre amata Sabrina Ferilli in compagnia di Giovannino, concorrente dell’ultima edizione di Tale e quale Show. I due intratterranno il pubblico cantando una divertente canzone prima che l’attrice si dedichi al giudizio di una gara di cover per i cantanti che sancirà il dover affrontare una sfida per Alex, Albe ed Elena.

Il superospite di puntata sarà Marco Mengoni che, come annunciatovi qualche giorno fa, sarà in studio per presentare il suo ultimo album uscito qualche settimana fa e per cantare il nuovo singolo estratto proprio dalla sua ultima fatica.