Festa di Natale – Una Serata per Telethon su Rai1: conduce Mara Venier che ricorda Fabrizio Frizzi. Gli ospiti

Rai1 scende in campo al fianco di Telethon per supportare la ricerca nella sua 32esima raccolta fondi. Saranno tanti i personaggi famosi che si presteranno a questo importante fine benefico.

A partire dal 12 dicembre 2021 torna sulle reti Rai l’ormai tradizionale appuntamento con la maratona di Fondazione Telethon, giunto alla soglia della trentaduesima edizione. La settimana dedicata alla sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare vivrà nella serata di domenica uno speciale appuntamento in compagna di Mara Venier e di tanti ospiti. L’evento speciale dal titolo Festa di Natale – Una Serata per Telethon farà compagnia ai telespettatori di Rai1 a partire dalle ore 20:35 e sarà l’occasione per presentare anche il sedicesimo cortometraggio promosso da Rai Cinema per Telethon dal titolo A Occhi aperti.

Festa di Natale – Una Serata per Telethon: gli ospiti dell’evento dedicato alla ricerca

Domenica 12 dicembre 2021 va in onda su Rai1 l’appuntamento speciale per la regia di Roberto Croce condotto da Mara Venier accompagnata da Paolo Belli e dalla sua orchestra dal titolo Festa di Natale. A partire dalle ore 20:35 circa prenderà il via la serata evento interamente dedicata alla raccolta fondi della Fondazione Telethon, arrivata alla trentaduesima edizione in compagnia della televisione pubblica.

A fare compagnia alla conduttrice ci saranno tanti volti dello spettacolo nostrano che parteciperanno per spronare il pubblico da casa e tutti quelli che ne hanno la possibilità di poter donare al numero solidale 45510. Arriveranno in studio tra gli altri il conduttore Stefano De Martino, l’attore Stefano Fresi, il cantautore Ron ed ancora Shel Shapiro, Milly Carlucci, Federica Pellegrini e Nino D’angelo, gli attori della serie tv di successo dal titolo di Gomorra Salvatore Esposito, Marco D’Amore. Ci saranno inoltre i vincitor dell’ultima edizione di Tale e quale Show i Gemelli Di Guidonia ed anche l’attore e conduttore Paolo Conticini.

Nel corso della serata verrà anche presentato il sedicesimo cortometraggio che vede collaborare Rai Cinema al fianco di Fondazione Telethon dal titolo A occhi aperti.

Mara Venier ricorda Fabrizio Frizzi

E così, mentre si prepara la lunga maratona, il ricordo non può che andare a Fabrizio Frizzi. Così Mara Venier condivide una vecchia foto di loro due insieme e un dolce messaggio: “Caro Fabrizio, domani presenterò la grande serata di Telethon e tu non ci sarai …Telethon sei tu!!!!

tu che mi hai voluto accanto cinque anni fa …11 dicembre 2016….ti penso amico mio ..sei nel mio cuore“. In moltissimi replicano alla dolce dedica con un cuori rossi.