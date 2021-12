Hercules – La leggenda ha inizio: la trama ed il cast del film in onda su Italia1

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di domenica 12 dicembre 2021 è il film che racconta le origini di uno dei personaggi epici più famosi della nostra letteratura. La pellicola Hercules – La leggenda ha inizio in onda dalle ore 21:30 circa sul canale Mediaset mostrerà al pubblico una nuova rilettura delle vicende del semidio greco che dovrà affrontare un esilio doloroso dove si imporrà nell’arte gladiatoria e scoprirà finalmente le sue origini divine. La trama, il cast e le curiosità sulla pellicola in onda su Italia1.

Hercules – La leggenda ha inizio: il cast e le curiosità del film

Hercules – La leggenda ha inizio (la titolo in lingua originale di The Legend of Hercules) è un film del 2014 diretto e prodotto da Renny Harlin, regista e produttore famoso per numerose pellicole action come 12 Rounds o l’adrenalina Driven con Sylvester Stallone.

Il ruolo del protagonista della pellicola è di Kellan Lutz ovviamente nei panni di Hercules, mentre gli altri ruoli secondari spettano agli altri interpreti come Liam McIntyre, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam Garrigan.

Hercules – La leggenda ha inizio: la trama della pellicola in onda su Italia1

Alcmena è una regina bramosa di difendere la sua dinastia e mettere fine al dominio del tiranno Re Anfitrione. La donna così sceglie di mettere al mondo un semidio figlio di Zeus, il padre di tutti gli Dei, senza però svelare la loro relazione nemmeno a giovane Hercules.

Così il principe cresce ignaro delle sue origini e vive una storia d’amore con Ebe che invece era stata promessa sposa al suo fratellastro Ificle, in modo da appianare i rapporti tra i due regni. Deluso da questo intrigo è condannato all’esilio ed alla sua dannazione che però troverà pace nell’arte gladiatoria.

Le sue gesta gli permetteranno di tornare a casa dopo aver scoperto e sue reali origini e quello che tuti gli avevano tenuto allo scuro, in modo da reclamare quello che gli spetta di diritto.