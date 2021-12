LDA ha parlato del divorzio tra Gigi D’Alessio e sua madre ad Amici. Commento puntata del 12 dicembre

Programmi TV

LDA ha scritto un pezzo, in cui ha parlato di un problema del suo passato. In particolare, il figlio di Gigi D'Alessio ha parlato del divorzio tra i suoi genitori.

La puntata domenicale di Amici mette insieme polemiche, risate e momenti emozionanti. LDA ha raccontato a cuore aperto l’esperienza del divorzio dei suoi genitori, che l’ha colpito profondamente.

Sabrina Ferilli, invece, ha rincontrato Giovannino, dopo la fine di Tu Si Que Vales.

LDA scrive una canzone che parla del divorzio dei genitori

Ad Amici continuano le sfide tra tutti i cantanti per stilare una classifica generale. LDA, solitamente non brilla in questa tipologia di competizione, anche se, le canzoni proposte dal figlio di Gigi D’Alessio sono sempre davvero originali.

Anche nella puntata del 12 dicembre il cantante ha aperto il suo cuore, raccontando al pubblico un pezzo di sé.

LDA ha parlato del divorzio dei genitori, svolgendo un compito che lo costringeva a parlare di ciò a cui teneva di più: “Mi ricordo precisamente un Natale passato con papà alla mia sinistra e mamma alla mia destra ed è stato il regalo più grande che potessi ricevere… Mettere d’accordo due persone che per tanti motivi si sono separati, non è facile“.

Una confessione a cuore aperto, inaspettata, considerando anche chi sia suo padre.

LDA ha voluto sottolineare la sua stima per entrambi i suoi genitori, commuovendosi: “Due genitori fantastici che non cambierei mai per nessuna motivo al mondo… Vale molto di più un loro bacio in più dei regali materiali… Mi ha tolto tanto ma sono sereno… Argomento un po’… Non è leggerissimo”.

LDA parla del divorzio, per Sabrina Ferilli arriva Giovannino

Maria De Filippi l’ha fatto ancora. La conduttrice ha mescolato due suoi programmi televisivi, in questo caso, Tu Si Que Vales e Amici. Infatti, dopo le emozioni donate da LDA, Sabrina Ferilli ha fatto sorridere i telespettatori.

In studio è arrivato il temibile Giovannino e con l’attrice è nato il solito siparietto: “Dove ci siamo impantanati… Io spero che tu stia scherzando Maria”.

Ma, nella puntata del 12 dicembre, non sono mancate nemmeno le polemiche, stavolta tutte al femminile. La prima tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini, con l’insegnante di danza classica che ha elargito dei tre ai ballerini degli altri insegnanti della scuola.

In seguito anche Lorella Cuccarini ha avuto a che ridire con Anna Pettinelli: “Esco se ti fa piacere… Atteggiamento, certe volte, che io proprio non capisco“.

La conduttrice radiofonica non fa parlare la nuova insegnante di canto, ma, sembra che lei s’inserisca in tutti i discorsi della collega. Un cane che si morde la coda?