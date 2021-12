Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 13 dicembre a venerdì 17 dicembre: la trama

Serie TV - Fiction

Un posto al sole va in onda su Rai3 a partire da lunedì 13 dicembre 2021 con le nuove puntate della sua 26esima edizione. L’appuntamento è come sempre per la striscia di 5 nuovi episodi che andranno in onda dal lunedì al venerdì come sempre a partire dalle ore 20:45 sul terzo canale. Cinque nuove puntate della soap napoletana tutte da gustare fino a venerdì 17 dicembre 2021.

Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 13 dicembre fino al 17 dicembre

Un posto al sole torna a fare compagnia ai telespettatori di Rai3 con la sua consueta fascia settimanale che prende il via lunedì 13 dicembre 2021.

Le anticipazioni delle nuove trame che approfondiranno fino a venerdì 17 dicembre 2021 il segreto che Chiara ha tenuto nascosto a tutti.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 13 dicembre

Nunzio è venuto a conoscenza del segreto di Chiara e si trova fortemente spiazzato. Silvia è in balia degli eventi dopo aver scoperto l’offerta di lavoro di Michele. Rossella non vorrà cedere alle lusinghe del suo ex perché non crede alla calma apparente che le sta presentando.

Dopo le deludenti lezioni di seduzione con Samuel, Vittorio è pronto a far scattare il piano B.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 14 dicembre

Chiara continua ad essere in crisi e si trova in difficoltà con i consigli di Franco e Nunzio. Patrizio è ormai allo stremo con suo padre e finalmente gli rivela i suoi piani per il futuro soprattutto dopo l’ultimo scontro con Alberto. Vittorio continuerà ad essere focalizzato su Speranza per portarla all’esasperazione nonostante Samuel gli dica di frenare.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 15 dicembre

Patrizio vuole andare a vivere con Clara e Federico nonostante non tutti siano d’accordo.

Chiara invece sembra riuscire a superare gli ultimi problemi, almeno parzialmente e tirerà un sospiro di sollievo. Nunzio arriverà a prendere una decisione che farà infuriare Franco.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 16 dicembre

Clara litiga con Alberto per la sua decisione di andare a vivere con Patrizio e si ritrova a discutere anche con Ornella uscendone con le ossa rotte. Michele non ha intenzione di andare a lavorare a Milano non solo per la distanza ma anche e soprattutto per la sua situazione con Rossella, che pensa di aver intuito il tutto.

La strategia di Vittorio di essere appiccicoso con Speranza per allontanarla entra nel vivo.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 17 dicembre

Clara dopo un confronto con Ornella riflette sui suoi reali sentimenti per Patrizio e prende una sofferta decisione. Rossella cerca di convincere Michele ad accettare l’offerta di lavoro a Milano. Continua la strategia di Vittorio per spingere Speranza a innamorarsi di Samuel ma la ragazza appare sempre più stranita dall’insano piano.