Amadeus va da Fiorello per convincerlo a tornare a Sanremo per la terza volta. Impazza il gossip

Gossip

Manca pochissimo alla nuova edizione del Festival di Sanremo e mentre sale la febbre da kermesse, Amadeus continua a mettere a posto tutti i tasselli prima della messa in onda. Il più importante di tutti è Fiorello, il quale ad oggi non ha ancora annunciato la sua presenza.

Negli ultimi due anni l’attore e comico ha dato il meglio di sè, tra sketch, siparietti e non solo. Per questo in molti lo richiedono a gran voce.

Amadeus va da Fiorello per Sanremo 2022

A rilanciare il gossip è stato Il Messaggero, ripreso poi da altre testate di gossip, secondo quanto riferito dal quotdiano Amadeus non sembrerebbe disposto ad arrendersi nell’avere accanto a sè l’amico di sempre Fiorello.

Il comico infatti non ha ancora confermato o smentito una sua partecipazione all’Ama-Ter per la conduzione del Festival di Sanremo 2022, anhce se è sembrato più tendente al no.

Forse è per questo che Amadeus avrebbe tentato di giocarsi tutte le carte e lo avrebbe raggiunto a Civitanova Marche per parlargli. Fiorello si trova infatti lì per il suo spettacolo Fiorello presenta…! Al momento però non ci sono informazioni certe a riguardo, puòp anche essere che la visita di Amadeus sia stata solo di amicizia, bisognerà attendere conferme ufficiali.

Una notizia certa però c’è e riguarda il fronte degli sponsor. Dopo cinque anni infatti la Tim lascia Sanremo ma, come rivelato da una fonte interna all’AdnKronos, l’addio della compagnia telefonica non spaventa la direzione.

“Non ci sarà più Tim ma per sponsorizzare Sanremo 2022 c’è la fila” riferisce l’agenzia, “Gli spazi pubblicitari legati a Sanremo sono sempre richiestissimi, non c’è nessuna preoccupazione” si legge ancora.

Tra le ipotesi avanzate da Il Messaggero riguardo alla questione sponsor ci sarebbe quella che vede la Wind subentrare a Tim, per questo le speranze su Fiorello non si spengono, visto che lui è il volto dello spot.