Amadeus e il probabile forfait di Fiorello al Festival di Sanremo 2022: il comico verso l’assenza, l’indiscrezione

TV e Spettacolo

L’accoppiata Amadeus-Fiorello al timone del Festival di Sanremo 2022 potrebbe rivelarsi solo un’ipotesi. Se il conduttore è stato confermato in qualità di direttore artistico per la terza volta di fila, altro discorso andrebbe fatto per Fiorello. Stando a un’indiscrezione, il comico non affiancherà Amadeus alla conduzione della kermesse per il prossimo anno.

Fiorello verso il forfait a Sanremo 2022: l’indiscrezione

L’edizione del Festival di Sanremo 2022 è in fase di preparazione e, a distanza di pochi mesi dal ritorno della kermesse, sono ancora numerosi i dubbi da sciogliere.

Unica certezza, al momento, è la presenza di Amadeus in veste di conduttore e direttore artistico della nuova edizione, che andrà in onda dall’1 al 5 febbraio 2022. Il conduttore è stato riconfermato e calcherà nuovamente il prestigioso palco dell’Ariston, per il terzo anno di fila al timone del Festival.

Se nelle prime due edizioni Amadeus ha potuto contare sul supporto dell’amico e collega Fiorello, per il 2022 le cose potrebbero cambiare. A lanciare l’indiscrezione è stato TPI, che ha riferito la possibile decisione dello showman siciliano di non affiancare ‘Ama’ per il terzo anno di fila.

“Tutti danno la sua presenza come sicura: ma non è così, niente è ancora certo” riporta TPI in riferimento alla probabile assenza di Fiorello. Nonostante il forfait, il comico potrebbe affiancare l’amico e collega Amadeus per una sola serata.

Amadeus-Fiorello: l’accoppiata vincente al Festival di Sanremo

L’accoppiata Amadeus-Fiorello, che ha riscosso grande successo nelle ultime edizioni, potrebbe così essere riproposta ma solo per una delle 5 serate. Negli ultimi mesi si è parecchio parlato della nuova edizione del Festival di Sanremo e della possibilità di rivedere il comico siciliano all’Ariston.

Ne aveva parlato anche lo stesso ‘Ama’ ospite di Bruno Vespa a Porta a porta a settembre, spiegando come un Sanremo senza Fiorello al suo fianco non sarebbe lo stesso.

Sono ancora numerosi i lavori in corso sulla nuova edizione del Festival, tra il cast in fase di preparazione e il toto-nomi sui possibili concorrenti e co-conduttori. Importante novità è il ritorno del pubblico in teatro, assente lo scorso anno per via delle restrizioni anti-Covid. Un piccolo, importante passo verso un graduale ritorno alla normalità.